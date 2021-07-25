Первую партию вакцины "Спутник лайт" доставили в Подмосковье

В Московскую область доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник лайт". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"На этой неделе в область поступила первая партия "Спутника лайт". Пока это только 30 тысяч доз, но, как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнётся кампания по ревакцинации", — сказал он.

Также Воробьёв указал, что 500 тысяч доз препарата "Эпиваккорона" будут производить на заводе в Серпухове.