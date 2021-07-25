Первую партию вакцины "Спутник лайт" доставили в Подмосковье
Как уточнил губернатор Московской области Воробьёв, в регион пока что поступило 30 тысяч доз препарата. Как только поставки увеличатся, там начнётся кампания по ревакцинации.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
В Московскую область доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник лайт". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
"На этой неделе в область поступила первая партия "Спутника лайт". Пока это только 30 тысяч доз, но, как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнётся кампания по ревакцинации", — сказал он.
Также Воробьёв указал, что 500 тысяч доз препарата "Эпиваккорона" будут производить на заводе в Серпухове.
Ранее Лайф сообщал, что вакцина "Спутник лайт" начала поступать в российские регионы. По словам министра здравоохранения, препарат эффективно себя зарекомендовал и его производство будет увеличено.
Комментариев: 0