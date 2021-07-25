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В Севастополе отметили День ВМФ торжественным парадом кораблей и пролётом авиации

В этом году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит без праздничного концерта и салюта. Кроме того, отменены показательные ракетные и артиллерийские стрельбы.

25 июля, 09:49

В Севастополе отметили День ВМФ торжественным парадом кораблей и пролётом авиации. Видео © Соцсети

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ России завершился в Севастополе, где находится главная база Черноморского флота РФ.

По традиции праздник начался с церемонии возложения венков к мемориалу защитникам Севастополя 1941–1942 годов. Далее действо продолжилось парадом кораблей и пролётом авиации. Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников прошёл мимо них на катере и поздравил военнослужащих.

"День Военно-морского флота моряки-черноморцы встречают высокими показателями боевой подготовки, постоянно совершенствуют профессиональное мастерство и морскую выучку", — приводит РИА "Новости" слова Дворникова.

В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В параде приняли участие большая подводная лодка "Великий Новгород", сторожевые, десантные и ракетные корабли, тральщик "Иван Антонов" и фрегат "Адмирал Эссен". Завершал парадный строй кораблей флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". Также над Севастопольской бухтой в воздух поднялось 26 единиц военной техники из состава морской авиации флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В этом году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит без праздничного концерта и салюта на площади Нахимова. Кроме того, отменены показательные ракетные и артиллерийские стрельбы. Как уже ранее сообщал Лайф, на данный момент власти Крыма не планируют закрывать туристический сезон, однако если эпидобстановка будет ухудшаться, то это придётся сделать. Глава республики Сергей Аксёнов отметил, что ситуация в регионе находится "на грани" из-за роста числа заболевших CoViD-19.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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