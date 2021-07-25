В Севастополе отметили День ВМФ торжественным парадом кораблей и пролётом авиации

По традиции праздник начался с церемонии возложения венков к мемориалу защитникам Севастополя 1941–1942 годов. Далее действо продолжилось парадом кораблей и пролётом авиации. Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников прошёл мимо них на катере и поздравил военнослужащих.

В параде приняли участие большая подводная лодка "Великий Новгород", сторожевые, десантные и ракетные корабли, тральщик "Иван Антонов" и фрегат "Адмирал Эссен". Завершал парадный строй кораблей флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". Также над Севастопольской бухтой в воздух поднялось 26 единиц военной техники из состава морской авиации флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В этом году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит без праздничного концерта и салюта на площади Нахимова. Кроме того, отменены показательные ракетные и артиллерийские стрельбы. Как уже ранее сообщал Лайф, на данный момент власти Крыма не планируют закрывать туристический сезон, однако если эпидобстановка будет ухудшаться, то это придётся сделать. Глава республики Сергей Аксёнов отметил, что ситуация в регионе находится "на грани" из-за роста числа заболевших CoViD-19.