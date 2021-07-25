Социальная сеть "Фейсбук" предложила советнику украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, внештатному советнику главы Офиса президента страны Алексею Арестовичу новую работу. Так, искусственный интеллект посоветовал политику сменить род деятельности и стать охранником, рабочим на стройке или сортировщиком.

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"Фейсбук" проанализировал мою активность. И..." — написал Арестович, сопроводив публикацию скриншотом контекстной рекламы.

Стоит отметить, что зарплата на вакансии рабочего на стройке высокая, на что обратили внимание и пользователи Сети. Они предложили политику выбрать именно этот вариант, однако некоторые предположили, что Арестовичу больше подойдёт работа сортировщика, так как он "отделяет зёрна от плевел".