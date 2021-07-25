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Охранник или рабочий на стройку: Facebook предложил советнику делегации Киева в Трёхсторонней группе по Донбассу новую работу

Политик поделился скриншотом контекстной рекламы в соцсети, отметив, что вакансии были подобраны после анализа его деятельности сервисом.

25 июля, 10:53
<p>Алексей Арестович. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/alexey.arestovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Арестович</a></p>

Алексей Арестович. Фото © Facebook / Алексей Арестович

Социальная сеть "Фейсбук" предложила советнику украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, внештатному советнику главы Офиса президента страны Алексею Арестовичу новую работу. Так, искусственный интеллект посоветовал политику сменить род деятельности и стать охранником, рабочим на стройке или сортировщиком.

Скриншот © LIFE

Скриншот © LIFE

"Фейсбук" проанализировал мою активность. И..." — написал Арестович, сопроводив публикацию скриншотом контекстной рекламы.

Стоит отметить, что зарплата на вакансии рабочего на стройке высокая, на что обратили внимание и пользователи Сети. Они предложили политику выбрать именно этот вариант, однако некоторые предположили, что Арестовичу больше подойдёт работа сортировщика, так как он "отделяет зёрна от плевел".

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Ранее Лайф рассказывал, что десятилетний австриец в письме попросил Владимира Путина "не терять веру в Европу" и получил ответ. В послании мальчика говорилось, в частности, о том, что многие жители европейских государств по-доброму настроены к России. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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