Охранник или рабочий на стройку: Facebook предложил советнику делегации Киева в Трёхсторонней группе по Донбассу новую работу
Политик поделился скриншотом контекстной рекламы в соцсети, отметив, что вакансии были подобраны после анализа его деятельности сервисом.
Алексей Арестович. Фото © Facebook / Алексей Арестович
Социальная сеть "Фейсбук" предложила советнику украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, внештатному советнику главы Офиса президента страны Алексею Арестовичу новую работу. Так, искусственный интеллект посоветовал политику сменить род деятельности и стать охранником, рабочим на стройке или сортировщиком.
Скриншот © LIFE
"Фейсбук" проанализировал мою активность. И..." — написал Арестович, сопроводив публикацию скриншотом контекстной рекламы.
Стоит отметить, что зарплата на вакансии рабочего на стройке высокая, на что обратили внимание и пользователи Сети. Они предложили политику выбрать именно этот вариант, однако некоторые предположили, что Арестовичу больше подойдёт работа сортировщика, так как он "отделяет зёрна от плевел".
Ранее Лайф рассказывал, что десятилетний австриец в письме попросил Владимира Путина "не терять веру в Европу" и получил ответ. В послании мальчика говорилось, в частности, о том, что многие жители европейских государств по-доброму настроены к России. По мнению ребёнка, Москва и Вена должны крепче взаимодействовать.
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