Фото © Instagram / britneyspears

Известная певица Бритни Спирс вновь порадовала фанатов фото в "Инстаграме", опубликовав снимок, на котором предстала топлес, прикрыв грудь руками. Столь эпатажную фотографию поп-звезда подписала лишь тремя эмодзи звёзд.

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Она чувствует себя свободной, и нам нравится это видеть! justindipiero

Отметим, что это не первая подобная публикация Бритни. Накануне она также выложила снимок топлес, который собрал восхищённые отзывы поклонников. Однако не все подписчики певицы остались в восторге от подобного поведения Спирс. Некоторые отметили, что сейчас не лучшее время для подобных публикаций, так как в разгаре судебный процесс о прекращении над певицей опеки отца.

Бритни, мы пытаемся освободить тебя. Притормози немного mindofedward_

Девочка, сейчас не время

thtonedude907

Не думаю, что это фото тебе поможет. Тебе это не нужно! Мы знаем, что ты шикарная и талантливая lumallinson