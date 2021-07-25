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"Королева!": Бритни Спирс опубликовала фото топлес, чем привела фанатов в восторг

Это уже не первая подобная публикация поп-звезды. Отметим, что сейчас идёт судебный процесс по прекращению опекунства отца над певицей.

25 июля, 11:30

Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

Известная певица Бритни Спирс вновь порадовала фанатов фото в "Инстаграме", опубликовав снимок, на котором предстала топлес, прикрыв грудь руками. Столь эпатажную фотографию поп-звезда подписала лишь тремя эмодзи звёзд.

Да, королева!


best_coast

Королева сломала Интернет. День второй

literally.iconic

Она чувствует себя свободной, и нам нравится это видеть!

justindipiero

Отметим, что это не первая подобная публикация Бритни. Накануне она также выложила снимок топлес, который собрал восхищённые отзывы поклонников. Однако не все подписчики певицы остались в восторге от подобного поведения Спирс. Некоторые отметили, что сейчас не лучшее время для подобных публикаций, так как в разгаре судебный процесс о прекращении над певицей опеки отца.

Бритни, мы пытаемся освободить тебя. Притормози немного

mindofedward_

Девочка, сейчас не время


thtonedude907

Не думаю, что это фото тебе поможет. Тебе это не нужно! Мы знаем, что ты шикарная и талантливая

lumallinson

Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката по делу об опеке

Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката по делу об опеке

Напомним, ранее Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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