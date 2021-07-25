Учёные раскрыли причину опасного последствия ковида у детей

Учёные из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ предупредили об опасном последствии продолжительного течения коронавируса, с которым могут столкнуться дети и подростки, и раскрыли его причину. Об этом говорится в пресс-релизе на портале Healio.

Отмечается, что в числе первых признаков длительного течения инфекции — высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли и быстрая утомляемость. Медики подчеркнули, что хоть заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди несовершеннолетних, их нельзя исключать полностью. Кроме того, спустя две–четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C). Он, в свою очередь, провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарных артерий.

Учёные провели эксперимент, в котором принимали участие 100 детей, чтобы узнать его причины. Так выяснилось, что у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике. Оказалось, что обнаруженные в желудочно-кишечном тракте частицы SARS-CoV-2 попадают в кровоток, что вызывает в организме иммунный ответ, который характерен для MIS-C.

Эксперты подчёркивают, что это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.