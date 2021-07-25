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Учёные раскрыли причину опасного последствия ковида у детей

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 100 несовершеннолетних.

25 июля, 12:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ предупредили об опасном последствии продолжительного течения коронавируса, с которым могут столкнуться дети и подростки, и раскрыли его причину. Об этом говорится в пресс-релизе на портале Healio.

Отмечается, что в числе первых признаков длительного течения инфекции — высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли и быстрая утомляемость. Медики подчеркнули, что хоть заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди несовершеннолетних, их нельзя исключать полностью. Кроме того, спустя две–четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C). Он, в свою очередь, провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарных артерий.

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Учёные провели эксперимент, в котором принимали участие 100 детей, чтобы узнать его причины. Так выяснилось, что у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике. Оказалось, что обнаруженные в желудочно-кишечном тракте частицы SARS-CoV-2 попадают в кровоток, что вызывает в организме иммунный ответ, который характерен для MIS-C.

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Эксперты подчёркивают, что это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.

Ранее дерматолог предупредила о возможном появлении "ожогов" при коронавирусе. Кроме того, медик считает, что вирус может провоцировать у некоторых пациентов псориаз. Это заболевание кожи, для которого характерны красно-розовые высыпания с чешуйками.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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