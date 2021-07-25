Среди различных клинических проявлений ковида особенно выделяются поражения кожи, похожие на ожоги. Об этом сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

"CoViD-19 может проявляться как токсикодермия, комплекс острого поражения с последующей отслойкой эпидермиса, это похоже на ожоги, как будто инфекция обжигает кожу изнутри. Через месяц–полтора всё восстанавливается", — рассказала специалист в беседе с Ura.ru.

Кроме того, Егорова считает, что коронавирус может провоцировать у некоторых пациентов даже псориаз — заболевание кожи, для которого характерны красно-розовые высыпания с чешуйками. Она напомнила, что этот недуг возникает после перенесённого стресса, а при тяжёлой форме CoViD-19 организм также подвергнут перенапряжению.

В свою очередь, врач-реаниматолог Борис Чурадзе отметил, что токсикодермия может возникнуть из-за реакции иммунной системы организма на вирус. По его словам, в ходе болезни происходит избыточная активизация иммунной системы, то есть собственные ткани начинают восприниматься как чужеродные и подвергаются атаке. Специалист также добавил, что у перенёсших ковид нередко на теле появляется сыпь.