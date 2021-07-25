В ЛНР сообщили о перехвате украинского беспилотника с двумя боеприпасами

Беспилотный летательный аппарат с двумя боеприпасами, принадлежащий украинской армии, был перехвачен в Донбассе над линией разграничения. Об этом сообщил представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Мазейкин.

"Благодаря слаженным действиям расчётов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы с применением станции "Тритон-М1" удалось осуществить перехват каналов управления БЛА и осуществить его принудительную посадку", — передаёт "Луганскинформцентр" его слова.

Мазейкин уточнил, что на борту беспилотника обнаружили два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены сапёрами. По его словам, специалисты выяснили, что взрывные устройства планировалось сбросить в районе республиканской администрации в центре Луганска.