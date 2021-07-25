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В ЛНР сообщили о перехвате украинского беспилотника с двумя боеприпасами

По словам представителя пресс-службы Народной милиции, взрывные устройства планировалось сбросить в районе республиканской администрации в центре Луганска.

25 июля, 15:39

Беспилотный летательный аппарат с двумя боеприпасами, принадлежащий украинской армии, был перехвачен в Донбассе над линией разграничения. Об этом сообщил представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Мазейкин.

"Благодаря слаженным действиям расчётов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы с применением станции "Тритон-М1" удалось осуществить перехват каналов управления БЛА и осуществить его принудительную посадку", — передаёт "Луганскинформцентр" его слова.

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Мазейкин уточнил, что на борту беспилотника обнаружили два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены сапёрами. По его словам, специалисты выяснили, что взрывные устройства планировалось сбросить в районе республиканской администрации в центре Луганска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможен полный разрыв отношений с регионом, отметил он.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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