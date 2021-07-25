Три человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Мордовии

Три человека погибли в ДТП в Мордовии. Видео © "ВКонтакте" / МВД по Республике Мордовия

Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Ковылкинском районе Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что произошло лобовое столкновение "пежо" и "ауди", третий автомобиль задело по касательной. Авария случилась на 59-м километре автодороги Ковылкино – Саранск. На кадрах, опубликованных пресс-службой МВД, видно, что в результате ДТП машины развернуло в разные стороны, при этом от одной из них осталась лишь груда металла, в то время как у второй оказалась сильно повреждена передняя часть.

"В "пежо" погибли муж с женой 1973 и 1974 года рождения, их двое несовершеннолетних детей пострадали, с переломами доставлены в больницу. В "ауди" погибла пассажирка 1968 года рождения, пострадало два человека", — цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.