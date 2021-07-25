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На Украине предрекли превращение газа в предмет роскоши

В соглашении США и Германии нет каких-либо конкретных гарантий обеспечения интересов Незалежной и её приглашения к диалогу, указал журналист Минин.

25 июля, 15:02
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В результате германо-американского соглашения по "Северному потоку – 2" Украина фактически не получила каких-либо гарантий обеспечения своих интересов. Таким мнением поделился журналист "Страна.ua" Максим Минин.

"Характерна уже формулировка "соглашение с американцами", а не с Украиной. При этом наша страна в документе упоминается часто. И вокруг неё там в общем-то всё и вертится. Уже по этому видно, что субъектность Украины для высоких договаривающихся сторон — невысока. И дальнейшее содержание документа соответствует заданной рамке", — отметил журналист.

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В тексте соглашения выделяются два основных момента, по мнению Минина. Прежде всего Украине пообещали небольшую финансовую поддержку для создания зелёной энергетики. В это вкладывается прозрачный намёк, что газ для местных жителей продолжит становиться "предметом роскоши". Также Германия начнёт вести диалог с Россией по теме продления транзитного контракта с Украиной до 2034 года — без непосредственного участия Киева.

"Тут не факт, что их до чего-то доведут. Поскольку нынешний контракт истекает через три года. И, какие объёмы транзита сумеют немцы за это время выбить с россиян — и сумеют ли, — большой вопрос. И главное — никаких обязательств на этот счёт в соглашении не записано — ни по объёмам, ни по срокам. Всё это значит, что "Северный поток – 2" будет запущен практически без каких-либо серьёзных гарантий Украине", — написал автор статьи.

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Сообщения о соглашениях вызвали негодование на Украине. Однако все ожидают визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, где, возможно, Киеву будут прояснены детали и даны какие-то конкретные гарантии.

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Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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