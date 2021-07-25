Учёные подтвердили, что коронавирус необратимо снижает уровень интеллекта

Даже лёгкая форма CoViD-19 может оказать влияние на когнитивные способности человека в худшую сторону. При этом последствия заболевания средней тяжести оказываются схожими с ущербом, нанесённым человеку инсультом. Об этом сообщают авторы статьи, опубликованной в журнале The Lancet.

"Мы сообщаем, что люди, выздоровевшие от CoViD-19, в том числе биологически подтверждённые пациенты, которые остались дома и не получали медицинской помощи, показывают худшие результаты по ряду когнитивных тестов, чем можно было бы ожидать, учитывая их возраст и демографические характеристики", — говорится в публикации.

Изучив данные переболевших коронавирусом, учёные подтвердили информацию о том, что вирус влияет на мозг человека. В рамках исследования переболевшие CoViD-19 проходили тесты на интеллект и опросы о самом коронавирусе. Так, были сопоставлены результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и ряда других схожих критериев. Эксперты выяснили: чем тяжелее проходит у человека заболевание коронавирусом, тем хуже оказывается эффект на его мозг.

"Есть опасения относительно возможных неврологических последствий сепсиса, гипоксии и гиперстимуляции иммунной системы с сообщениями об увеличении аутоантител к спинномозговой жидкости у пациентов с неврологическими симптомами, изменения белого вещества в головном мозге, а также психологических и психиатрических последствий в момент выписки", — заявили специалисты.

По данным исследования, у той подгруппы, что была госпитализирована и проходила лечение на аппарате искусственной вентиляции лёгких, снижение результатов мозговой деятельности соответствует семи пунктам IQ. Кроме того, инсульт влияет на когнитивные способности в меньших размерах, нежели CoViD-19. То есть нарушения, которые оказывает инсульт, сравнимы с ущербом от коронавируса, протекающего со средней степенью тяжести.

Учёные отметили, что больше всего CoViD-19 влияет на способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. А после выздоровления от коронавируса когнитивные способности пациента не восстанавливаются до прежнего уровня.

Также эксперты отметили, что при проведении данного исследования была применена необъективная выборка. Так, в рекламных материалах CoViD-19 ни разу не упоминался. По словам учёных, это снизило предвзятый набор людей, подозревавших, что коронавирус повлиял на их когнитивные способности.

"Мы повысили популярность благодаря документальному фильму BBC2 Horizon и новостным статьям, в которых говорилось, что люди могут пройти бесплатное онлайн-тестирование, чтобы определить свои самые сильные когнитивные способности", — объяснили эксперты.