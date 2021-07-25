В центре Петербурга на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелся жилой дом

В жилом доме в центре Петербурга произошёл крупный пожар. Видео © LIFE

В одном из жилых домов в центре Санкт-Петербурга произошёл крупный пожар. По последним данным МЧС, огнём было охвачено свыше 1500 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание локализовано на площади в 400 квадратов в административном здании и на площади 1200 квадратов в пристройке, где произошло обрушение третьего и четвёртого этажей.

Инцидент произошёл на Лиговском проспекте. Как сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по Северной столице, в 15:28 поступило сообщение о возгорании кровли трёхэтажной пристройки к жилому пятиэтажному дому. Отмечается, что из него было эвакуировано 15 человек. Одну девушку вызволяли из огненной ловушки при помощи автолестницы с третьего этажа.

Сейчас к ликвидации пожара привлечено 117 человек и 34 единицы техники. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до третьего (из пяти возможных), а затем снижен до второго. По предварительным данным, пострадавших нет.