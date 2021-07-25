В центре Петербурга на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелся жилой дом
Из здания было эвакуировано 15 человек, их вызволяли из огненной ловушки в том числе при помощи автолестницы. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.
В жилом доме в центре Петербурга произошёл крупный пожар. Видео © LIFE
В одном из жилых домов в центре Санкт-Петербурга произошёл крупный пожар. По последним данным МЧС, огнём было охвачено свыше 1500 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание локализовано на площади в 400 квадратов в административном здании и на площади 1200 квадратов в пристройке, где произошло обрушение третьего и четвёртого этажей.
Инцидент произошёл на Лиговском проспекте. Как сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по Северной столице, в 15:28 поступило сообщение о возгорании кровли трёхэтажной пристройки к жилому пятиэтажному дому. Отмечается, что из него было эвакуировано 15 человек. Одну девушку вызволяли из огненной ловушки при помощи автолестницы с третьего этажа.
Сейчас к ликвидации пожара привлечено 117 человек и 34 единицы техники. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до третьего (из пяти возможных), а затем снижен до второго. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Лайф сообщал, что под Анапой пожар уничтожил столовую гостевого дома. Несмотря на большой масштаб возгорания, никто не пострадал. Из здания было эвакуировано 25 человек.
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