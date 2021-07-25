Россиян предупредили о вероятном взлёте цен на авиабилеты
В первую очередь речь идёт о международных перелётах, отметил эксперт. По его словам, при падении спроса существует шанс на подъём стоимости авиаперевозок уже в августе.
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До конца текущего года российские авиакомпании могут повысить стоимость авиаперелётов до 20%. Такой прогноз озвучил аналитик инвестиционной компании "Солид" Евгений Миронюк. По его словам, дальнейший расклад во многом зависит от эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.
"Если же ситуация с ковидом выровняется, в течение года авиакомпании могут повысить цены ещё на 15–20 процентов. Пострадают традиционно более доходные для перевозчиков международные авиаперелёты", — цитирует РИА "Новости".
Миронюк отметил, на данный момент нет уверенности, что число заболевших сократится, поскольку дельта-штамм слишком активен. Однако, по словам эксперта, при падении спроса существует шанс на незначительный подъём ценника на авиабилеты уже в августе.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта запустить продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу. Планируется, что билеты по льготным ценам станут доступны россиянам с детьми уже в следующем месяце.
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