Россиян предупредили о вероятном взлёте цен на авиабилеты

До конца текущего года российские авиакомпании могут повысить стоимость авиаперелётов до 20%. Такой прогноз озвучил аналитик инвестиционной компании "Солид" Евгений Миронюк. По его словам, дальнейший расклад во многом зависит от эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

"Если же ситуация с ковидом выровняется, в течение года авиакомпании могут повысить цены ещё на 15–20 процентов. Пострадают традиционно более доходные для перевозчиков международные авиаперелёты", — цитирует РИА "Новости".

Миронюк отметил, на данный момент нет уверенности, что число заболевших сократится, поскольку дельта-штамм слишком активен. Однако, по словам эксперта, при падении спроса существует шанс на незначительный подъём ценника на авиабилеты уже в августе.