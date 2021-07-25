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Путин поздравил Бацарашкину с первым для сборной России золотом Олимпиады в Токио

На Играх спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

25 июля, 13:45
<p>Виталина Бацарашкина. Фото © Getty Images / Kevin C. Cox</p>

Виталина Бацарашкина. Фото © Getty Images / Kevin C. Cox

Президент РФ Владимир Путин поздравил с олимпийским рекордом россиянку Виталину Бацарашкину, завоевавшую золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Обращение главы государства к спортсменке опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Уважаемая Виталина Игоревна! От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам и в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио", — сказано в поздравительной телеграмме.

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Тренер Бацарашкиной рассказала о пути россиянки к олимпийскому золоту

Путин отметил, что "этот успех — заслуженная награда за труд, талант и целеустремлённость" Бацарашкиной, а также пожелал победительнице благополучия, новых достижений и всего наилучшего.

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Как стало известно ранее, Виталина Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпиады в Токио. Спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. А на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Бацарашкина стала серебряным призёром.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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