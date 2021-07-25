Путин поздравил Бацарашкину с первым для сборной России золотом Олимпиады в Токио

Президент РФ Владимир Путин поздравил с олимпийским рекордом россиянку Виталину Бацарашкину, завоевавшую золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Обращение главы государства к спортсменке опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Уважаемая Виталина Игоревна! От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам и в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио", — сказано в поздравительной телеграмме.

Путин отметил, что "этот успех — заслуженная награда за труд, талант и целеустремлённость" Бацарашкиной, а также пожелал победительнице благополучия, новых достижений и всего наилучшего.