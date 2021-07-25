НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Снова серебро: Российская тхэквондистка Минина стала второй в соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Для нашей страны это вторая медаль в этом виде спорта на играх. Ранее бронзу взял Михаил Артамонов.

25 июля, 12:44
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CIGkzENB9ou/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tanuha_kudash</a></p>

Фото © Instagram/tanuha_kudash

Россиянка Татьяна Минина уступила в финале турнира по тхэквондо в весе до 57 килограммов представительнице США Анастасии Золотич.

В первом раунде преимущество было на стороне американки, которая завершила его со счётом 12:10 в свою пользу. Особо переломить ход боя во втором раунде Мининой не удалось. В решающем раунде Золотич сумела уйти в отрыв и взять золото.

Победила соперниц и технику: Кто принёс России первое золото на Олимпиаде в Токио

Победила соперниц и технику: Кто принёс России первое золото на Олимпиаде в Токио

Таким образом, Минина стала серебряным призёром игр в Токио. Ранее бронзовую медаль в тхэквондо сумел завоевать Михаил Артамонов. Теперь в копилке сборной России семь медалей — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Журналист раскритиковал вратаря женской сборной Бразилии по футболу, назвав свиньёй в свитере

сегодня в 12:38

Ещё одно серебро: Рапиристка Дериглазова проиграла американке в финале на Олимпиаде в Токио

сегодня в 12:05

Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде

сегодня в 11:44

Все пляжи Сочи вновь открылись для купания

сегодня в 13:36

Раскрыты подробности убийства оперативника МВД подмосковной бандой киллеров

сегодня в 13:32

Новости партнеров

Layer 1