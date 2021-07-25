Снова серебро: Российская тхэквондистка Минина стала второй в соревнованиях на Олимпиаде в Токио
Для нашей страны это вторая медаль в этом виде спорта на играх. Ранее бронзу взял Михаил Артамонов.
Фото © Instagram/tanuha_kudash
Россиянка Татьяна Минина уступила в финале турнира по тхэквондо в весе до 57 килограммов представительнице США Анастасии Золотич.
В первом раунде преимущество было на стороне американки, которая завершила его со счётом 12:10 в свою пользу. Особо переломить ход боя во втором раунде Мининой не удалось. В решающем раунде Золотич сумела уйти в отрыв и взять золото.
Таким образом, Минина стала серебряным призёром игр в Токио. Ранее бронзовую медаль в тхэквондо сумел завоевать Михаил Артамонов. Теперь в копилке сборной России семь медалей — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые.
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