Россиянка Татьяна Минина уступила в финале турнира по тхэквондо в весе до 57 килограммов представительнице США Анастасии Золотич.

В первом раунде преимущество было на стороне американки, которая завершила его со счётом 12:10 в свою пользу. Особо переломить ход боя во втором раунде Мининой не удалось. В решающем раунде Золотич сумела уйти в отрыв и взять золото.