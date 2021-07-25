Журналист раскритиковал вратаря женской сборной Бразилии по футболу, назвав свиньёй в свитере

Вратарь женской сборной Бразилии по футболу Барбара Мишелин ду Монте-Барбоза является полноватой "свиньёй в свитере". Такое заявление сделал нидерландский спортивный журналист и аналитик передачи De Oranjezomer Йохан Дерксен. Его процитировало испанское издание Mundo Deportivo.

По словам журналиста, вид Барбозы — это "издевательство" над сборной Бразилии. Ему пришлось смотреть недавний матч с Нидерландами, чтобы что-то сказать об этом в ходе выпуска передачи. Дерксен также в целом раскритиковал женский футбол, сказав, что этот вид спорта "совсем не весел", и похвалил сборную Нидерландов, несмотря на ничью (3:3).

"Вратарь бразильской сборной полновата, не так ли? Это просто свинья в свитере. Выглядит словно издевательство над сборной Бразилии. Честно говоря, я не помню сейвов в её исполнении. Из-за некоторых обстоятельств мне пришлось смотреть эту игру. Женский футбол — это совсем не весело", — объяснил Дерксен.

Как отметил журналист, есть другие виды спорта с участием женщин. В частности, ему действительно нравятся гандбол и велоспорт.