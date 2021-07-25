Шойгу открыл в Петербурге барельеф в честь победы России в Чесменском сражении 1770 года
Министр обороны РФ поздравил моряков с Днём ВМФ и пожелал "крепкого здоровья, счастья и благополучия".
Скриншот видео © Телеграм-канал Zvezdanews
Сергей Шойгу открыл в Петербурге барельеф в честь победы России в Чесменском сражении 1770 года. Видео © Телеграм-канал Zvezdanews
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Военно-морского флота открыл в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге барельеф, посвящённый победе русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
"Открывая барельеф, посвящённый битве в Чесменском заливе, мы отдаём дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства", — приводит Минобороны слова Шойгу.
Как отметил министр, триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года относится к числу тех знаменательных событий, которые вызывают "чувство гордости за страну и её Военно-морской флот". По словам Шойгу, победа была одержана благодаря блестящим флотоводческим решениям, а также стойкости и храбрости офицеров и матросов.
В конце торжественного открытия министр поблагодарил авторов работы за творческий подход. По его словам, барельеф прекрасно дополнит историческую экспозицию Главного адмиралтейства.
25 июля в России празднуется День ВМФ. Главный военно-морской парад прошёл в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В Севастополе отметили День ВМФ торжественным парадом кораблей и пролётом авиации. А вот праздничного концерта и салюта в этом году не будет из-за пандемии коронавируса. Сегодня же президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду рыболовного супертраулера новейшего поколения "Механик Сизов".
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