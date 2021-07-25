Сергей Шойгу открыл в Петербурге барельеф в честь победы России в Чесменском сражении 1770 года. Видео © Телеграм-канал Zvezdanews

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Военно-морского флота открыл в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге барельеф, посвящённый победе русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

"Открывая барельеф, посвящённый битве в Чесменском заливе, мы отдаём дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства", — приводит Минобороны слова Шойгу.

Как отметил министр, триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года относится к числу тех знаменательных событий, которые вызывают "чувство гордости за страну и её Военно-морской флот". По словам Шойгу, победа была одержана благодаря блестящим флотоводческим решениям, а также стойкости и храбрости офицеров и матросов.