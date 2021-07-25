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Командующий войсками ЮВО рассказал о непрерывных учениях НАТО в Чёрном море

Российский флот выполняет боевые задачи по защите страны в условиях провокаций и давления со стороны "недружественных государств".

25 июля, 09:10
<p>Фото © Getty Images / Maksym Voytenko / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Maksym Voytenko / Anadolu Agency

В Чёрном море члены НАТО проводят учения, которые находятся под постоянным контролем России. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников во время торжественных мероприятий в Севастополе, посвящённых Дню Военно-морского флота.

По словам Дворникова, Черноморский флот надёжно защищает Россию в своей зоне ответственности. Это происходит в период сильного давления со стороны западных стран.

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"Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Чёрного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооружённых сил недружественных государств получают жёсткий отпор", — объяснил Дворников.

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Напомним, что 25 июля в Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад, посвящённый 325-летию создания Российского регулярного флота. Парад принял президент РФ Владимир Путин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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