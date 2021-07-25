Командующий войсками ЮВО рассказал о непрерывных учениях НАТО в Чёрном море
Российский флот выполняет боевые задачи по защите страны в условиях провокаций и давления со стороны "недружественных государств".
Фото © Getty Images / Maksym Voytenko / Anadolu Agency
В Чёрном море члены НАТО проводят учения, которые находятся под постоянным контролем России. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников во время торжественных мероприятий в Севастополе, посвящённых Дню Военно-морского флота.
По словам Дворникова, Черноморский флот надёжно защищает Россию в своей зоне ответственности. Это происходит в период сильного давления со стороны западных стран.
"Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Чёрного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооружённых сил недружественных государств получают жёсткий отпор", — объяснил Дворников.
Напомним, что 25 июля в Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад, посвящённый 325-летию создания Российского регулярного флота. Парад принял президент РФ Владимир Путин.
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