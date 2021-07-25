Командующий войсками ЮВО рассказал о непрерывных учениях НАТО в Чёрном море

В Чёрном море члены НАТО проводят учения, которые находятся под постоянным контролем России. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников во время торжественных мероприятий в Севастополе, посвящённых Дню Военно-морского флота.

По словам Дворникова, Черноморский флот надёжно защищает Россию в своей зоне ответственности. Это происходит в период сильного давления со стороны западных стран.

"Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Чёрного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооружённых сил недружественных государств получают жёсткий отпор", — объяснил Дворников.