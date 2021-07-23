Корабли постоят: Британия потеряла все эсминцы после провокации в Крыму В британском парламенте заявили, что эсминцы Type 45 без поломок не могут даже переплыть Ла-Манш, не говоря уже о "демонстрации силы" в Чёрном море. 22 июля, 21:40 Фото © Francesco Militello Mirto / NurPhoto via Getty Images

Скандал в благородной стране

Инцидент с пересечением государственной границы боевым кораблём ВМС Великобритании получил неожиданное развитие. У членов британского парламента появилась информация, что из шести эсминцев Type 45 всего один находится в состоянии боевой готовности. Единственным боевым кораблём, способным без поломок появляться у берегов вероятного противника, является печально известный HMS Defender D36.

На самом деле HMS Defender и другой корабль этого же проекта — D34 Diamond входят в состав авианосной ударной группы. Если говорить простым языком, то эти эсминцы — не полноценные боевые корабли в широком смысле слова, а вооружённый эскорт в составе боевой группы во главе с авианосцем. Как и у ВМС США, флот Её Величества комплектуется одним авианесущим кораблём, который сопровождают корабли боевого охранения. Если эта армада будет действовать слаженно, то любому потенциальному противнику (включая Россию) будет сложно уничтожить британские корабли. Но это в идеале. А как на практике?

Грустным флотом весело не повоюешь

Фото © Oli Scarff / Getty Images

Ничего плохого в том, что из шести кораблей с крылатыми ракетами готов к бою только один, ни сама Великобритания, ни союзники по НАТО пока не видят. Например, американская газета Washinghton Post назвала британский флот самым грозным в Европе, даже несмотря на то, что в водах морей и океанов, окружающих островное государство, сейчас, по сути, нет ни одного полностью готового к бою боевого корабля. Военный эксперт, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник пояснил: британцы в таких случаях больше рассчитывают на союзный флот, чем на собственные силы.

Флот Британии — это часть альянса с отработанными процессами взаимодействия, что позволяет при необходимости привлекать к операциям силы союзников по НАТО. Например, в походе их авианосных групп участвуют также корабли ВМС США и Нидерландов. Если говорить простыми словами, то сценария, в котором будет всего один боеготовый корабль, для британцев не существует. Там уверены, что фрегатов, десантников и авианосца будет достаточно, а партнёры, если что, помогут Илья Крамник Военный эксперт, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Сколько кораблей нужно британцам для войны?

В ближайшее время весь парк эсминцев Type 45 может встать на прикол у судоремонтных заводов. HMS Defender окажется там одним из последних, однако вынужденное обслуживание может затянуться — на двух боевых кораблях обнаружены проблемы с энергетической установкой, ещё на двух наблюдаются серьёзных сбои в работе бортовых систем, критически важных для безопасности корабля. Кроме того, до сих пор не решена проблема с охлаждением главного контура судовых двигателей — из-за этого эсминцы этого проекта уже теряли ход в Персидском заливе, и именно из-за конструктивного дефекта их боевая работа в Средиземном и Чёрном морях может быть осложнена.

Попытка снизить шумность кораблей также пока не увенчалась успехом. Высокая шумность корабля могла стать одной из причин, по которой корабли береговой охраны ФСБ России и боевые корабли ВМФ смогли быстро обнаружить нарушителя границ и были готовы к перехвату в течение нескольких минут. Проблемы есть и по другим направлениям — фрегаты Type 23, которые потенциально могли бы заменить "Дефендер" для "сохранения напряжённости" у российских границ, для этих целей не используются. По некоторым сведениям, главная причина для такого шага — техническая отсталость кораблей этого проекта. Заменить их пока нечем — металл для первого суперфрегата Type 31 начали резать только в 2021 году, и, когда эти корабли начнут нести боевую службу, — неизвестно.

По грубым подсчётам, роль защитников британской земли в случае войны будут играть около 25 кораблей — 16 фрегатов Type 23 и восемь старых патрульных кораблей, один из которых застал ещё войну за Фолкленды.

Вставная челюсть Её Величества

Фото © Andrew Matthews / PA Images via Getty Images

Военно-морские силы — важнейший инструмент Лондона как во внешней, так и во внутренней политике, однако поддерживать их в надлежащем состоянии становится всё сложнее. До 2023 года будут списаны три из семи многоцелевых АПЛ типа "Трафальгар". С подлодками этого типа на протяжении всей боевой службы было много проблем, однако без них британскому флоту станет ещё труднее. Характеристики подводных лодок типа "Астьют", которые идут на смену подводным кораблям "Трафальгар", до сих пор вызывают споры как внутри Великобритании, так и за её пределами. Их шумность, дальность хода, акустическое оборудование и вооружение часто называют посредственным и малоэффективным.

В 2023 году вопрос обновления британского флота должен встать ребром — обеспечение британской безопасности и присутствие в Мировом океане (в том числе у берегов России) потребуют современного и надёжного флота, которого у королевских ВМС в данный момент нет. В британском парламенте эти перспективы понимают отчётливо, и, скорее всего, репутацией собственных кораблей уважаемые люди, переживающие за качество своих костюмов, в обозримом будущем предпочтут не рисковать.

Не исключено, что вояж HMS Defender был последним актом авантюры под названием "давайте посмотрим, что будет, если разозлить русских". Предупреждение британским кораблям в Минобороны России уже сделали, и умные люди на той стороне Ла-Манша эти сигналы наверняка приняли. Но если жажда раздражения ВМФ России возьмёт верх, то британский флот может понести самый страшный репутационный удар в новейшей истории — одного потопленного корабля будет достаточно, чтобы обнажить все, даже самые старые и неприятные проблемы "старушки Британии" и вывести их на новый уровень.

Авторы Сергей Андреев