В Санкт-Петербурге прошёл пятый Главный военно-морской парад. Верховный главнокомандующий обошёл строй кораблей на борту белоснежного катера под номером 001 и приветствовал военных моряков.

Когда президент сошёл на набережную, из Петропавловской крепости раздался оружейный залп, сигнализирующий о начале парада.

"Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", — заявил Владимир Путин.

Чтобы никто даже не смел сомневаться, эти слова наглядно подтверждали экипажи, новейшие боевые корабли и подлодки отечественного флота. Всего в параде их было более 50. Ещё столько же — самолётов и вертолётов морской авиации. Возглавлял строй 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава". А на одном из прошедших по Неве катеров был установлен ботик Петра I — дедушка русского флота.

В своей речи Владимир Путин также вспомнил заветы великого императора, закреплённые в "Уставе морском": "Ни перед кем не спускать флаг — флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу".













В этот раз из-за коронавирусных ограничений парад прошёл без зрителей. Власти пообещали даже закрыть прилегающие к центральной части Петербурга набережные, чтобы не создавать огромные толпы зрителей. Но обещание своё сдержали не полностью.





Если на Английскую и Адмиралтейскую набережные, где принимал парад президент, пускали лишь избранных по приглашениям, то на Университетской набережной напротив главных трибун собрались тысячи горожан. Кстати, среди зрителей парада была и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая даже заходила на трибуну в маске.

"Гордость за флот", — поделился с Лайфом впечатлениями от морского парада контр-адмирал Илья Козлов.

С российскими моряками согласны и их зарубежные коллеги.