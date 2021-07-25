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Вся мощь флота: На параде ВМФ Владимир Путин пообещал неотвратимый удар противнику

25 июля, 11:43
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

В Санкт-Петербурге прошёл пятый Главный военно-морской парад. Верховный главнокомандующий обошёл строй кораблей на борту белоснежного катера под номером 001 и приветствовал военных моряков.

Когда президент сошёл на набережную, из Петропавловской крепости раздался оружейный залп, сигнализирующий о начале парада.

Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей с Днём ВМФ

Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей с Днём ВМФ

"Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", — заявил Владимир Путин.

Россия способна обнаружить любого противника и нанести неотвратимый удар, заявил Путин

Россия способна обнаружить любого противника и нанести неотвратимый удар, заявил Путин

Чтобы никто даже не смел сомневаться, эти слова наглядно подтверждали экипажи, новейшие боевые корабли и подлодки отечественного флота. Всего в параде их было более 50. Ещё столько же — самолётов и вертолётов морской авиации. Возглавлял строй 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава". А на одном из прошедших по Неве катеров был установлен ботик Петра I — дедушка русского флота.

В своей речи Владимир Путин также вспомнил заветы великого императора, закреплённые в "Уставе морском": "Ни перед кем не спускать флаг — флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу".

  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

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В этот раз из-за коронавирусных ограничений парад прошёл без зрителей. Власти пообещали даже закрыть прилегающие к центральной части Петербурга набережные, чтобы не создавать огромные толпы зрителей. Но обещание своё сдержали не полностью.

  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

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Если на Английскую и Адмиралтейскую набережные, где принимал парад президент, пускали лишь избранных по приглашениям, то на Университетской набережной напротив главных трибун собрались тысячи горожан. Кстати, среди зрителей парада была и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая даже заходила на трибуну в маске.

"Гордость за флот", — поделился с Лайфом впечатлениями от морского парада контр-адмирал Илья Козлов.

"Гордость за флот!": Контр-адмирал Илья Козлов поделился с Лайфом впечатлениями от Главного парада по случаю Дня ВМФ

"Гордость за флот!": Контр-адмирал Илья Козлов поделился с Лайфом впечатлениями от Главного парада по случаю Дня ВМФ

С российскими моряками согласны и их зарубежные коллеги.

"Это фантастика", — поделился с Лайфом генерал-майор из Египта, которому посчастливилось наблюдать за проходом кораблей и морской авиации.

Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов"

Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов"

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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