В Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Ставропольском районе Самарской области водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил женщину 1962 года рождения. Лихач с места происшествия скрылся, испугавшись последствий. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Авария произошла в воскресенье в 6:30 мск по дороге в СНТ "Раздолье-2". Через несколько часов после ДТП оперативники установили личность молодого человека, находившегося за рулём, и задержали его. Подозреваемым в наезде оказался местный житель 1994 года рождения, который с прошлого года уже 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, в частности, в каком состоянии водитель управлял автомобилем. Отмечается, что машина злоумышленника помещена на штрафстоянку.