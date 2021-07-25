В Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Фото © VK / ГУ МВД России по Самарской области
В Ставропольском районе Самарской области водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил женщину 1962 года рождения. Лихач с места происшествия скрылся, испугавшись последствий. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.
Авария произошла в воскресенье в 6:30 мск по дороге в СНТ "Раздолье-2". Через несколько часов после ДТП оперативники установили личность молодого человека, находившегося за рулём, и задержали его. Подозреваемым в наезде оказался местный житель 1994 года рождения, который с прошлого года уже 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, в частности, в каком состоянии водитель управлял автомобилем. Отмечается, что машина злоумышленника помещена на штрафстоянку.
Ранее в Нижегородской области водитель легковушки врезался в стелу и сгорел заживо. Очевидцы попытались потушить огонь и вытащить 27-летнего молодого человека из горящего авто, однако достать так и не смогли. По словам свидетелей ДТП, автомобиль двигался по трассе со скоростью примерно 120 км/ч.
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