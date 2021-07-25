НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

25 июля, 12:11
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/police163?w=wall-76498312_18000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Самарской области</a></p>

Фото © VK / ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области водитель автомобиля "Лада-Гранта" насмерть сбил женщину 1962 года рождения. Лихач с места происшествия скрылся, испугавшись последствий. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Авария произошла в воскресенье в 6:30 мск по дороге в СНТ "Раздолье-2". Через несколько часов после ДТП оперативники установили личность молодого человека, находившегося за рулём, и задержали его. Подозреваемым в наезде оказался местный житель 1994 года рождения, который с прошлого года уже 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и УАЗа в Омской области

Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и УАЗа в Омской области

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, в частности, в каком состоянии водитель управлял автомобилем. Отмечается, что машина злоумышленника помещена на штрафстоянку.

Ранее в Нижегородской области водитель легковушки врезался в стелу и сгорел заживо. Очевидцы попытались потушить огонь и вытащить 27-летнего молодого человека из горящего авто, однако достать так и не смогли. По словам свидетелей ДТП, автомобиль двигался по трассе со скоростью примерно 120 км/ч.

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Сокирской обнаружили мёртвым

17 июля, 12:55

Три человека пострадали при столкновении иномарок на Кутузовском проспекте в Москве

сегодня в 13:11

Раскрыты подробности убийства оперативника МВД подмосковной бандой киллеров

сегодня в 13:32

Все пляжи Сочи вновь открылись для купания

сегодня в 13:36

На жёстко севшем под Томском Ан-28 могла не работать противообледенительная система

сегодня в 13:01

Новости партнеров

Layer 1