Названы страны с самым большим госдолгом

В Японии госдолг превышает 200% валового внутреннего продукта, Страна восходящего солнца является мировым лидером по госдолгу. Далее идут Великобритания, США и еврозона. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Даниил Намёткин.

"Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония — 234%, Великобритания — 144%, США — 160%, еврозона — 120,4%", — объяснил Намёткин.

Отмечается, что, согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года совокупный госдолг к ВВП в мире составил 105%. Проблем с обслуживанием долга не предвидится, поскольку самые крупные регуляторы давно сохраняют режим сверхнизких ставок.

"В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%", — подчеркнул экономист.

Но для стабильности финансовой системы регуляторы готовы вводить дополнительные меры для предоставления ликвидности рынкам. В частности, разгонять инфляцию в развитых странах. К примеру, собеседник агентства рассказал про ситуацию в США, где в этом месяце потребительские цены выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008 года.

"Возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга. Учитывая опыт последних десяти лет и сохраняющуюся экономическую неопределённость, маловероятно, что американский регулятор пойдёт на заметное сворачивание стимулирующей политики", — раскрыл Намёткин.