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Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде

За право оказаться в решающих заплывах на стометровке на спине поборются Климент Колесников и Евгений Рылов.

25 июля, 11:44

Фото © Instagram / pryanya93

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в полуфинал олимпийского турнира на дистанции 100 метров брассом.

16-летняя Чикунова отобралась с шестым временем, а Ефимова прошла в полуфинал с восьмым результатом. Лучший же результат показала Татьяна Схунмакер из ЮАР, которая сумела побить олимпийский рекорд.

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Кроме того, в полуфинал на дистанции 100 метров на спине прошли россияне Климент Колесников, который стал победителем предварительных стартов, и Евгений Рылов, показавший седьмое время дня.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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