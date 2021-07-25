Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде
За право оказаться в решающих заплывах на стометровке на спине поборются Климент Колесников и Евгений Рылов.
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Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в полуфинал олимпийского турнира на дистанции 100 метров брассом.
16-летняя Чикунова отобралась с шестым временем, а Ефимова прошла в полуфинал с восьмым результатом. Лучший же результат показала Татьяна Схунмакер из ЮАР, которая сумела побить олимпийский рекорд.
Кроме того, в полуфинал на дистанции 100 метров на спине прошли россияне Климент Колесников, который стал победителем предварительных стартов, и Евгений Рылов, показавший седьмое время дня.
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