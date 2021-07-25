Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в полуфинал олимпийского турнира на дистанции 100 метров брассом.

16-летняя Чикунова отобралась с шестым временем, а Ефимова прошла в полуфинал с восьмым результатом. Лучший же результат показала Татьяна Схунмакер из ЮАР, которая сумела побить олимпийский рекорд.