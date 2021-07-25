Победила соперниц и технику: Кто принёс России первое золото на Олимпиаде в Токио Кажется, что в насыщенной биографии спортсменки из Омска всё говорило о том, что на её груди должна красоваться золотая медаль этих Игр. 25 июля, 11:27 Фото © Telegram / Олимпийский комитет России

Ждать первой победы на Олимпиаде в Токио российским болельщикам пришлось недолго. В третий день Игр долгожданное золото нашей стране принесла 24-летняя Виталина Бацарашкина. К этой победе девушка шла долго и упорно. Теперь она привела в экстаз всю нашу страну.

Драматичный финал

Пока большая часть нашей необъятной родины спала, Бацарашкина пережила целый спектр эмоций на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров. Против россиянки были не только грозные соперницы, но и техника наряду с арбитрами, из-за ошибки которых мы могли продолжать ждать первую для страны медаль высшей пробы на токийских Играх.

После одного из выстрелов россиянка резко откатилась на пятое место. При этом, когда всем остальным участницам добавили баллы за совершённый выстрел, у нашей спортсменки ничего не изменилось, кроме промежуточного места. Оказалось, что из-за технической ошибки судьи не заметили выстрела Бацарашкиной.

"Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда ещё у меня было время на это — 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы выстрелить. Я думаю, это дало время на передышку. Такое не очень часто случается — раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники", — отметила позже новоиспечённая олимпийская чемпионка.

Однако после этого она собралась и смогла сначала догнать, а затем и победить представительницу Болгарии Антоанету Костадинову, привезя ей по итогу около балла. Кажется, что отечественным кинематографистам жизнь подкинула ещё один прекрасный сюжет для будущего фильма.

Отрадно и то, что 24-летняя спортсменка сумела разменять серебро Олимпийских игр 2016 года на золото стартов в Токио. Пять лет назад Бацарашкина уступила более двух баллов представительнице Китая Чжан Мэнсюэ. Позже она сама признается, что не ставила задачи победить или попасть в тройку. Главным было "отстрелять, как умею".

Младший сержант и первая винтовка в десять лет

Если заглянуть в биографию спортсменки из Омска, то кажется, всё было создано для того, чтобы Бацарашкина стала чемпионкой Олимпиады. Один её дедушка с раннего детства брал маленькую Виталину на охоту, а другой подарил в десять лет винтовку. Через два года она уже занималась в секции при местном ДОСААФ.

Её карьера развивалась крайне стремительно. Только вдумайтесь, в 19 лет — серебро Олимпийских игр, а через два года — золото чемпионата мира. При этом в 16 лет Виталина Бацарашкина стала призёром континентального форума.

Вне соревнований Бацарашкина — младший сержант Росгвардии. Видимо, именно этим можно объяснить по-настоящему железные нервы нашей чемпионки, которые она продемонстрировала всему миру в олимпийском финале. Впрочем, главное для неё, кажется, даже не золото Игр в Токио, а возможная свадьба.

"Надеюсь, что в этом году (свадьба. — Прим. Лайфа), потому что планируем очень давно", — отметила Бацарашкина.

Начало походу нашей олимпийской команды за золотыми медалями положено. Впрочем, и для самой Виталины Бацарашкиной на этих Играх это может быть не последняя награда. Впереди её ждут соревнования по стрельбе из пистолета с 25 метров. До квалификации — четыре дня. Самое время, чтобы прийти в себя и снова подарить всей стране приятные эмоции от великолепной победы!

Авторы Шамиль Гаджиев