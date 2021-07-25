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Ещё одно серебро: Рапиристка Дериглазова проиграла американке в финале на Олимпиаде в Токио

Ещё одну медаль в копилку нашей команды в этом виде принесла Лариса Коробейникова, которая в напряжённом матче за бронзу одолела представительницу Италии.

25 июля, 12:05
<p>Фото © ТАСС / EPA / KIYOSHI OTA</p>

Фото © ТАСС / EPA / KIYOSHI OTA

Фехтовальщица Инна Дериглазова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, уступив в финале представительнице США Ли Кифер со счётом 13:15.

На первый перерыв спортсменки ушли при счёте 8:7 в пользу американки. При этом на протяжении всего матча Дериглазова старалась не отпускать свою соперницу, не давая ей наращивать преимущество. Тем не менее Кифер сумела в концовке дожать Дериглазову и забрать золото Олимпиады.

Пятая медаль России: Рапиристка Коробейникова выиграла бронзу в фехтовании на Олимпиаде в Токио

Пятая медаль России: Рапиристка Коробейникова выиграла бронзу в фехтовании на Олимпиаде в Токио

Таким образом, в активе наших рапиристок две медали. Бронзу забрала Лариса Коробейникова, которая завоевала её в тяжелейшем матче против итальянки Аличе Вольпи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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