На первый перерыв спортсменки ушли при счёте 8:7 в пользу американки. При этом на протяжении всего матча Дериглазова старалась не отпускать свою соперницу, не давая ей наращивать преимущество. Тем не менее Кифер сумела в концовке дожать Дериглазову и забрать золото Олимпиады.