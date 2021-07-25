Появились кадры аэродинамических испытаний макета ледокола "Лидер"
В момент испытаний макет находится на вращающейся площадке, что даёт возможность встать к ветру практически любым бортом.
Появились кадры аэродинамических испытаний макета ледокола "Лидер". Видео © Телеканал "Звезда"
Прошли испытания макета ледокола "Лидер" в ландшафтной аэротрубе — одной из экспериментальных площадок Крыловского государственного научного центра. Видео процесса опубликовал телеканал "Звезда". Отмечается, что модель для продувки имеет более проработанную верхнюю часть, чтобы выдерживать натиск суровых арктических ветров.
В момент испытаний макет находится на вращающейся площадке, что даёт возможность встать к ветру практически любым бортом. Таким образом достигается имитация всех возможных направлений ветра, в том числе воспроизводящего максимальные натуральные штормы — порядка 35–40 метров в секунду.
Отмечается, что нос "Лидера" в целом не характерен для ледоколов и обладает хорошим не только внешним, но и техническим дизайном. Так, струи хорошо обтекают носовую надстройку. Для Крыловского центра этот ледокол является особенным проектом, так как там проектируют электродвигатель будущего флагмана ледовых широт.
Ранее Лайф рассказывал, что новейший комплекс С-500 вооружили сверхсекретной ракетой. Система уже прошла первые испытания и в ближайшее время может встать на боевое дежурство.
Комментариев: 0