Появились кадры аэродинамических испытаний макета ледокола "Лидер". Видео © Телеканал "Звезда"

Прошли испытания макета ледокола "Лидер" в ландшафтной аэротрубе — одной из экспериментальных площадок Крыловского государственного научного центра. Видео процесса опубликовал телеканал "Звезда". Отмечается, что модель для продувки имеет более проработанную верхнюю часть, чтобы выдерживать натиск суровых арктических ветров.

В момент испытаний макет находится на вращающейся площадке, что даёт возможность встать к ветру практически любым бортом. Таким образом достигается имитация всех возможных направлений ветра, в том числе воспроизводящего максимальные натуральные штормы — порядка 35–40 метров в секунду.

Отмечается, что нос "Лидера" в целом не характерен для ледоколов и обладает хорошим не только внешним, но и техническим дизайном. Так, струи хорошо обтекают носовую надстройку. Для Крыловского центра этот ледокол является особенным проектом, так как там проектируют электродвигатель будущего флагмана ледовых широт.