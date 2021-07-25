Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм главе Минцифры Амурской области. Видео © СУ СК РФ по Амурской области

Правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

"В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — уточнили в ведомстве.