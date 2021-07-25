Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм главе Минцифры Амурской области
Ранее уголовное дело по факту происшествия было изъято из полиции и передано в Следственный комитет. Расследование инцидента продолжается.
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм главе Минцифры Амурской области. Видео © СУ СК РФ по Амурской области
Правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.
"В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — уточнили в ведомстве.
Как отметили в региональной прокуратуре, уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью Александру Курдюкову было изъято из полиции и передано в Следственный комитет. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, всё произошло на турбазе неподалёку от Благовещенска 17 июля. Чиновник, его супруга и друзья арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым. Министра госпитализировали в тяжёлом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Сегодня, 25 июля, стало известно, что Курдюков скончался.
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