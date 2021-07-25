На Олимпийских играх в Токио разрешили снимать маски во время награждения

Во время награждения на летней Олимпиаде в Токио спортсмены смогут временно снять маски для фотографирования на пьедестале. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Олимпийцам на это будет дано 30 секунд, после чего они обязаны снова надеть маски. Отсчёт пойдёт после специального знака.

Во время съёмки без маски участникам соревнований нельзя будет покидать свою ступень пьедестала. Серебряный и бронзовый медалисты смогут подниматься для группового снимка с победителем, но необходимо будет сохранять маску на лице в этот момент.