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На Олимпийских играх в Токио разрешили снимать маски во время награждения

При этом подниматься на ступень пьедестала к победителю соревнования для совместной фотографии нельзя.

25 июля, 13:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Во время награждения на летней Олимпиаде в Токио спортсмены смогут временно снять маски для фотографирования на пьедестале. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Олимпийцам на это будет дано 30 секунд, после чего они обязаны снова надеть маски. Отсчёт пойдёт после специального знака.

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Во время съёмки без маски участникам соревнований нельзя будет покидать свою ступень пьедестала. Серебряный и бронзовый медалисты смогут подниматься для группового снимка с победителем, но необходимо будет сохранять маску на лице в этот момент.

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Напомним, церемония открытия Олимпийских игр впервые в истории прошла без зрителей. Из-за пандемии на трибуны допустили лишь 950 официальных лиц. Среди них — спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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