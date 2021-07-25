На Олимпийских играх в Токио разрешили снимать маски во время награждения
При этом подниматься на ступень пьедестала к победителю соревнования для совместной фотографии нельзя.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Во время награждения на летней Олимпиаде в Токио спортсмены смогут временно снять маски для фотографирования на пьедестале. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Олимпийцам на это будет дано 30 секунд, после чего они обязаны снова надеть маски. Отсчёт пойдёт после специального знака.
Во время съёмки без маски участникам соревнований нельзя будет покидать свою ступень пьедестала. Серебряный и бронзовый медалисты смогут подниматься для группового снимка с победителем, но необходимо будет сохранять маску на лице в этот момент.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр впервые в истории прошла без зрителей. Из-за пандемии на трибуны допустили лишь 950 официальных лиц. Среди них — спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК.
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