Очередной день на Олимпийских играх в Токио принёс нашей команде и болельщикам целый ряд положительных эмоций и приятных моментов, а подкреплялось всё это россыпью наград самого разного достоинства.

Медали: первое золото и три серебра

Главное событие дня — первая золотая медаль нашей сборной. Триумфатором Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров стала Виталина Бацарашкина. В драматичном финале против неё была даже техника, однако всё равно наша спортсменка сумела взять своё и вписать имя в историю наших выступлений на Олимпиадах.

Куда активнее наша копилка пополнялась серебряными медалями. Сначала преуспели представительницы женской сборной России по стрельбе из лука, которые в командных соревнованиях уступили лишь Южной Корее. К слову, именно кореянки считались явным фаворитом этих стартов.

На золото мы рассчитывали в женском фехтовании на рапирах, однако Инна Дериглазова в решающем противостоянии уступила американке Ли Кифер. Именно она сначала не дала выйти в финал другой представительнице нашей страны — Ларисе Коробейниковой, а потом и оставила нас без ожидаемого золота. Коробейникова, к слову, взяла бронзовую медаль.

Последнюю медаль дня в нашей команде взяла тхэквондистка Татьяна Минина. В финале она проиграла представительнице США Анастасии Золотич. 18-летняя американка сумела здорово провести решающий раунд и ушла в отрыв, ликвидировать который наша соотечественница не смогла.

Квалификации в гимнастике и плавании

Немало внимания было приковано к событиям в олимпийском бассейне, где пока у нашей сборной не очень клеится. Вчерашние не самые радостные результаты в квалификациях сменились куда более убедительными выступлениями в исполнении целого ряда спортсменов. Порадовали Климент Колесников и Евгений Рылов в стометровке на спине, хорошо проявили себя Евгения Чикунова и Юлия Ефимова в аналогичной дистанции брассом. Все четверо — в полуфиналах.

Расстроили же в полуфиналах брассисты Чупков и Пригода, а также мастерицы баттерфляя — Арина Суркова и Светлана Чимрова. Все, к сожалению, — мимо финалов. А вот Мартин Малютин после вчерашнего фиаско на 400 метров вольным стилем смог порадовать болельщиков на дистанции вдвое короче.

Уверенно в квалификации выступили наши представительницы спортивной гимнастики. Россиянки сумели выиграть квалификацию олимпийского турнира в командном многоборье. Кроме того, Ангелина Мельникова — лидер нашей команды — выступит в финале личного многоборья, а также в финалах в опорном прыжке, разновысоких брусьях и вольных упражнениях.

Игровые виды спорта

Неудачно стартовали наши волейболистки, которые проиграли в первом матче Италии (0:3). Третье подряд поражение у нашей мужской сборной по баскетболу 3х3, вместе с этим впервые на олимпийском турнире проиграли и женщины, уступив команде США.

Огорчили и теннисисты. Даниил Медведев и Аслан Карацев проиграли в первом круге парного разряда, а Андрей Рублёв не смог пройти дальше в личном зачёте. Порадовала на этом фоне Елена Веснина, стартовавшая в Токио с победы над Еленой Остапенко из Латвии.