Хакеры выставили на продажу данные миллионов пользователей Clubhouse

На одном из хакерских форумов выставлена на продажу база, в которой содержится 3,8 миллиарда телефонных номеров пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности Марк Рюф на своей странице в "Твиттере".

В объявлении о купле-продаже злоумышленники заявили, что намерены предоставить все данные до 4 сентября и "ищут одного серьёзного покупателя". В подтверждение реальности "слива" они опубликовали в Сети порядка 83 миллионов номеров. При этом, по словам Рюфа, утечка коснулась не только пользователей соцсети, но и тех, чьи контакты были в их телефонном справочнике.