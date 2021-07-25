Хакеры выставили на продажу данные миллионов пользователей Clubhouse
В объявлении злоумышленники заявили, что намерены предоставить всю базу до 4 сентября. В подтверждение реальности "слива" они опубликовали в Сети порядка 83 миллионов номеров.
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На одном из хакерских форумов выставлена на продажу база, в которой содержится 3,8 миллиарда телефонных номеров пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности Марк Рюф на своей странице в "Твиттере".
Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5— Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021
В объявлении о купле-продаже злоумышленники заявили, что намерены предоставить все данные до 4 сентября и "ищут одного серьёзного покупателя". В подтверждение реальности "слива" они опубликовали в Сети порядка 83 миллионов номеров. При этом, по словам Рюфа, утечка коснулась не только пользователей соцсети, но и тех, чьи контакты были в их телефонном справочнике.
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