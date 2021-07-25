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Хакеры выставили на продажу данные миллионов пользователей Clubhouse

В объявлении злоумышленники заявили, что намерены предоставить всю базу до 4 сентября. В подтверждение реальности "слива" они опубликовали в Сети порядка 83 миллионов номеров.

25 июля, 14:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На одном из хакерских форумов выставлена на продажу база, в которой содержится 3,8 миллиарда телефонных номеров пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности Марк Рюф на своей странице в "Твиттере".

В объявлении о купле-продаже злоумышленники заявили, что намерены предоставить все данные до 4 сентября и "ищут одного серьёзного покупателя". В подтверждение реальности "слива" они опубликовали в Сети порядка 83 миллионов номеров. При этом, по словам Рюфа, утечка коснулась не только пользователей соцсети, но и тех, чьи контакты были в их телефонном справочнике.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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