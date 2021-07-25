В павильоне с новейшим российским истребителем Су-75 на МАКС-2021 побывало около 30 тысяч человек
Среди них были и представители иностранных делегаций. Как уточнили в компании "Сухой", отечественную новинку увидел примерно каждый пятый посетитель авиасалона.
Фото © LIFE / Андрей Тишин
На Международном авиационно-космическом салоне, который прошёл в подмосковном Жуковском, павильон, где демонстрировался новейший российский однодвигательный истребитель пятого поколения ЛТС Checkmate, посетило около тридцати тысяч человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель компании "Сухой" Анастасия Кравченко.
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"Новый российский самолёт пятого поколения действительно произвёл фурор как на выставке, так и во всём мире. За шесть дней МАКС-2021 павильон Checkmate посетили около 30 тысяч человек, включая десятки иностранных делегаций. В итоге истребитель увидел примерно каждый пятый посетитель авиасалона", — сказала собеседница агентства.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate, который 20 июля был представлен на авиасалоне МАКС-2021, — это лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России до сих пор не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками. Испытания истребителя должны завершиться в 2027 году. Как стало известно, стоимость новинки составит от 25 до 30 миллионов долларов.
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