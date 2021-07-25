В павильоне с новейшим российским истребителем Су-75 на МАКС-2021 побывало около 30 тысяч человек

Среди них были и представители иностранных делегаций. Как уточнили в компании "Сухой", отечественную новинку увидел примерно каждый пятый посетитель авиасалона.