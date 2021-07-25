Названа новая категория умирающих от ковида пациентов

В последнее время жертвами коронавируса всё чаще становятся невакцинированные пациенты в возрасте от 40 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских врачей. Отмечается, что такой вывод был сделан после того, как удалось опросить медиков и людей, потерявших близких.

Газета также обратила внимание на то, что некоторые из умерших успели получить по меньшей мере одну дозу вакцины. Эксперты в связи с этим указали, что препараты могут работать по-разному. Так, около 5% людей, сделавших инъекции, могут никак на них не отреагировать, в то время как у ещё 5% появится слабый ответ из-за основных состояний, ставящих под угрозу иммунную систему.

Специалисты также напомнили, что возраст по-прежнему остаётся одним из определяющих факторов. Иммунизация снижает риск летального исхода при коронавирусе в 20 раз, однако шансы для людей разных возрастов будут отличаться.

"Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но всё равно они были бы", — пояснил профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.