Американская компания предложила испытать на украинцах препарат от ковида
По словам главного санитарного врача Незалежной, на сегодняшний день в стране завершено уже пять подобных исследований, ещё часть находится в процессе или на старте.
Фото © Pixabay
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что американская компания предложила Незалежной провести клинические испытания препарата против коронавирусной инфекции.
"12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения CoViD-19", — сказал специалист в интервью изданию "Апостроф".
Кузин отметил, что к украинской стороне часто обращаются из-за границы с предложениями провести клинические тестирования новых препаратов. Так, по его словам, на сегодняшний день завершено уже пять подобных исследований, ещё часть находится в процессе или на старте. Специалист добавил, что, как правило, такие испытания инициирует фармацевтический сектор, а не власти страны.
Ранее Лайф сообщал, что до конца лета на Украине начнётся вакцинация детей от коронавируса. Прививать планируется не всех несовершеннолетних, а только тех, у кого есть повышенный риск развития осложнений от CoViD-19. Пока не уточняется, каким именно препаратом будут защищать юных жителей Незалежной.
Комментариев: 0