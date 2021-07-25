Американская компания предложила испытать на украинцах препарат от ковида

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что американская компания предложила Незалежной провести клинические испытания препарата против коронавирусной инфекции.

"12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения CoViD-19", — сказал специалист в интервью изданию "Апостроф".

Кузин отметил, что к украинской стороне часто обращаются из-за границы с предложениями провести клинические тестирования новых препаратов. Так, по его словам, на сегодняшний день завершено уже пять подобных исследований, ещё часть находится в процессе или на старте. Специалист добавил, что, как правило, такие испытания инициирует фармацевтический сектор, а не власти страны.