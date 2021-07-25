Три человека пострадали при столкновении иномарок на Кутузовском проспекте в Москве

Три человека пострадали при столкновении двух легковушек на Кутузовском проспекте в Москве. Видеозапись с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате столкновения двух автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве госпитализировано три человека. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры с места аварии.

Инцидент произошёл в воскресенье днём в районе ТЦ "Времена года". Столкнулись "мерседес" и "тойота". По нашим данным, один человек пострадал в немецкой иномарке, двое — в японской. Более подробной информации об их состоянии пока нет. На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, что от сильного удара в "тойоте" даже сработали подушки безопасности.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, предварительно, авария произошла из-за того, что водитель "мерседеса" выехал на встречку, где и совершил столкновение с "тойотой". Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.