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Три человека пострадали при столкновении иномарок на Кутузовском проспекте в Москве

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречку. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

25 июля, 13:11

Три человека пострадали при столкновении двух легковушек на Кутузовском проспекте в Москве. Видеозапись с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате столкновения двух автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве госпитализировано три человека. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры с места аварии.

Инцидент произошёл в воскресенье днём в районе ТЦ "Времена года". Столкнулись "мерседес" и "тойота". По нашим данным, один человек пострадал в немецкой иномарке, двое — в японской. Более подробной информации об их состоянии пока нет. На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, что от сильного удара в "тойоте" даже сработали подушки безопасности.

В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо

В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, предварительно, авария произошла из-за того, что водитель "мерседеса" выехал на встречку, где и совершил столкновение с "тойотой". Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее Лайф рассказывал, что в Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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