Три человека пострадали при столкновении иномарок на Кутузовском проспекте в Москве
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречку. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
В результате столкновения двух автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве госпитализировано три человека. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры с места аварии.
Инцидент произошёл в воскресенье днём в районе ТЦ "Времена года". Столкнулись "мерседес" и "тойота". По нашим данным, один человек пострадал в немецкой иномарке, двое — в японской. Более подробной информации об их состоянии пока нет. На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, что от сильного удара в "тойоте" даже сработали подушки безопасности.
Как сообщает столичная Госавтоинспекция, предварительно, авария произошла из-за того, что водитель "мерседеса" выехал на встречку, где и совершил столкновение с "тойотой". Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, что в Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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