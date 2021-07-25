На жёстко севшем под Томском Ан-28 могла не работать противообледенительная система
Как отметил источник Лайфа, по имеющейся информации, менее чем за 24 часа экипаж самолёта выполнил 10 полётов, включая аварийный.
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После жёсткой посадки Ан-28 в Томской области следствие выясняет, работала ли на самолёте противообледенительная система. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что экипаж летательного аппарата на высоте трёх тысяч метров заметил обледенение двигателей, в связи с чем было принято решение перевести систему с автомата на ручное управление. В результате встали оба двигателя.
По данным источника, для того чтобы подтвердить слова пилота, проводится расшифровка самописцев. После получения этих результатов станет известно, в каком положении стоял датчик и верным ли было решение экипажа.
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Согласно предварительной расшифровке, как стало известно Лайфу, примерно через 1 минуту после горизонтального полёта с интервалом в три секунды произошло самовыключение сначала правого, а затем и левого двигателей. Кроме того, на протяжении всего полёта разовых команд о включении противообледенительной системы двигателей и планера, а также команды "обледенение" не зарегистрировано. После отказа двигателей самолёт был переведён на снижение, в процессе которого экипаж предпринял по три неудачных попытки запуска каждого из двигателей.
Отмечается, что аварийный параметрический самописец не повреждён, он расшифрован, однако запись аварийного полёта имеет неудовлетворительное качество из-за большого количества "сбоев", а также регистрации некоторых параметров с большими погрешностями.
Кроме того, по данным источника, менее чем за 24 часа экипаж выполнил 10 полётов, включая аварийный, общая продолжительность которых составляет более 12 часов 30 минут. А продолжительность отдыха после первых трёх полётов — 2 часа 45 минут.
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они выжили и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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