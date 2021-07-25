На жёстко севшем под Томском Ан-28 могла не работать противообледенительная система

После жёсткой посадки Ан-28 в Томской области следствие выясняет, работала ли на самолёте противообледенительная система. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что экипаж летательного аппарата на высоте трёх тысяч метров заметил обледенение двигателей, в связи с чем было принято решение перевести систему с автомата на ручное управление. В результате встали оба двигателя.

По данным источника, для того чтобы подтвердить слова пилота, проводится расшифровка самописцев. После получения этих результатов станет известно, в каком положении стоял датчик и верным ли было решение экипажа.

Согласно предварительной расшифровке, как стало известно Лайфу, примерно через 1 минуту после горизонтального полёта с интервалом в три секунды произошло самовыключение сначала правого, а затем и левого двигателей. Кроме того, на протяжении всего полёта разовых команд о включении противообледенительной системы двигателей и планера, а также команды "обледенение" не зарегистрировано. После отказа двигателей самолёт был переведён на снижение, в процессе которого экипаж предпринял по три неудачных попытки запуска каждого из двигателей.

Отмечается, что аварийный параметрический самописец не повреждён, он расшифрован, однако запись аварийного полёта имеет неудовлетворительное качество из-за большого количества "сбоев", а также регистрации некоторых параметров с большими погрешностями.