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Продюсер "Ласкового мая" незадолго до смерти делился с фанатами видео прямо с больничной койки

В роликах Алексей Мускатин подробно рассказывал о медицинских показаниях и назначенных ему процедурах, а также благодарил подписчиков за поддержку и обещал, что "всё будет хорошо".

25 июля, 12:51

Фото © VK / Алексей Мускатин

Незадолго до смерти продюсер "Ласкового мая" делился с фанатами видео прямо с больничной койки. Видео © Instagram / muskatin_aleksey

Один из основателей российских поп-групп "Ласковый май" и "Руки вверх" Алексей Мускатин перед смертью проходил лечение от лейкемии. Продюсер не терял веры в выздоровление и общался с фанатами буквально с больничной койки. Так, в "Инстаграме" он рассказывал о медицинских показаниях, назначенных врачами процедурах и благодарил подписчиков за поддержку.

"Процесс переливания пошёл. Кровь будет капать пять часов, я весь в приборах. А то, что на щеке, — это последствия химии, которая убивала во мне все гадости. Ещё у меня нашли остатки пневмонии, которая была ещё в армии и осталась недолеченной", — рассказывал поклонникам Мускатин.

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Спустя какое-то время продюсер вновь вышел на связь с подписчиками. В своих видеообращениях создатель "Ласкового мая" уверял, что не стоит тревожиться о его здоровье.

"Процесс подходит к концу. Первый этап переливания, который длился пять часов, завершится через несколько минут. Всем спасибо за помощь. Мне было хорошо и легко, потому что я чувствовал вашу поддержку и плечо. Скоро этот этап закончится, и начнётся восстановление", — говорил Мускатин.

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Как известно, в последний раз Алексей вышел на связь 16 июля, после чего состояние музыканта ухудшилось, он перестал докладывать об этом пользователям и делать новые публикации. Позднее о смерти Мускатина поклонники узнали от его друга и коллеги Андрея Разина.

Напомним, музыкальный продюсер Алексей Мускатин скончался на 60-м году жизни. Помимо "Ласкового мая" он стоял у истоков таких известных групп, как "Руки вверх", "Кар-Мэн", "Машина времени" и "Мираж", а также сотрудничал со многими другими отечественными исполнителями и коллективами.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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