Захарова объяснила избиение манекена с надписью Press в ролике в поддержку олимпийцев

Захарова объяснила, зачем побила манекен с надписью Press в ролике в поддержку нашей сборной в Токио. Видео © Telegram / "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала изданию "Подъём", почему побила манекен с надписью Press в видеоролике в поддержку олимпийской сборной России. Его дипломат опубликовала в своём официальном телеграм-канале, сопроводив хештегом #wewillROCyou.

Как объяснила представитель российского внешнеполитического ведомства, данная надпись означает место расположения мышц живота, а вовсе не принадлежность к СМИ.

"Обозначает место пресса на манекене. Там кубики — чтобы не промахнуться. Ни один журналист при съёмках ролика не пострадал. Всё делаем с любовью!" — указала Захарова.