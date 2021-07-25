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Захарова объяснила избиение манекена с надписью Press в ролике в поддержку олимпийцев

Как заявила официальный представитель российского МИД, "при съёмках видео ни один журналист не пострадал".

25 июля, 15:33

Мария Захарова. Скриншот видео © Telegram / "Мария Захарова"

Захарова объяснила, зачем побила манекен с надписью Press в ролике в поддержку нашей сборной в Токио. Видео © Telegram / "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала изданию "Подъём", почему побила манекен с надписью Press в видеоролике в поддержку олимпийской сборной России. Его дипломат опубликовала в своём официальном телеграм-канале, сопроводив хештегом #wewillROCyou.

Как объяснила представитель российского внешнеполитического ведомства, данная надпись означает место расположения мышц живота, а вовсе не принадлежность к СМИ.

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"Обозначает место пресса на манекене. Там кубики — чтобы не промахнуться. Ни один журналист при съёмках ролика не пострадал. Всё делаем с любовью!" — указала Захарова.
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А ранее Лайф сообщал, что Тина Канделаки и Тимати запустили движение в поддержку сборной России в Токио. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #wewillROCyou по всем соцсетям.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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