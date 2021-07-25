Сборная США по баскетболу впервые с 2004 года проиграла на Олимпиаде

Баскетбольная сборная США потерпела поражение на старте Олимпиады в Токио, уступив Франции — 83:76. Для американцев это стало первое поражение на Играх, начиная с 2004 года.

Самым результативным в составе французов стал Эван Фурнье, на счету которого 28 очков. У звёздно-полосатых больше всего наколотил Дрю Холидей, на счету которого 18 очков.