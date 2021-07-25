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Сборная США по баскетболу впервые с 2004 года проиграла на Олимпиаде

Самым результативным игроком в составе звёздно-полосатых стал Дрю Холидей, набравший 18 очков.

25 июля, 15:37

Фото © Getty Images / Pete Dovgan / Speed Media / Icon Sportswire

Баскетбольная сборная США потерпела поражение на старте Олимпиады в Токио, уступив Франции — 83:76. Для американцев это стало первое поражение на Играх, начиная с 2004 года.

Самым результативным в составе французов стал Эван Фурнье, на счету которого 28 очков. У звёздно-полосатых больше всего наколотил Дрю Холидей, на счету которого 18 очков.

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В следующем матче главный фаворит Олимпиады встретится с командой Ирана, а французов ждёт противостояние с чехами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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