Сборная США по баскетболу впервые с 2004 года проиграла на Олимпиаде
Самым результативным игроком в составе звёздно-полосатых стал Дрю Холидей, набравший 18 очков.
Фото © Getty Images / Pete Dovgan / Speed Media / Icon Sportswire
Баскетбольная сборная США потерпела поражение на старте Олимпиады в Токио, уступив Франции — 83:76. Для американцев это стало первое поражение на Играх, начиная с 2004 года.
Самым результативным в составе французов стал Эван Фурнье, на счету которого 28 очков. У звёздно-полосатых больше всего наколотил Дрю Холидей, на счету которого 18 очков.
В следующем матче главный фаворит Олимпиады встретится с командой Ирана, а французов ждёт противостояние с чехами.
Комментариев: 0