Главный инфекционист США рассказал, кому может понадобиться третья доза антиковидной вакцины

Людям с ослабленным иммунитетом, возможно, понадобится дополнительная доза вакцины от ковида. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что ситуация развивается динамично. Информация, поступающая из Израиля и от Pfizer, свидетельствует о том, что, похоже, может быть некоторое ослабление защиты", — отметил Фаучи.

Поэтому возможно применение так называемой бустерной дозы вакцины в первую очередь для "наиболее уязвимых групп населения". В частности, это те люди, чья иммунная система так или иначе подавлена. Сюда относятся граждане, кто перенёс операцию, проходил химиотерапию, страдает от аутоиммунных заболеваний или принимает препараты для подавления иммунитета.