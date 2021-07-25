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Главный инфекционист США рассказал, кому может понадобиться третья доза антиковидной вакцины

Как отметил Энтони Фаучи, спустя время после вакцинации происходит некоторое ослабление защиты. Об этом свидетельствует информация, поступающая из Израиля и от компании Pfizer.

25 июля, 15:46
<p>Фото © Getty Images / Al Seib / Los Angeles Times</p>

Фото © Getty Images / Al Seib / Los Angeles Times

Людям с ослабленным иммунитетом, возможно, понадобится дополнительная доза вакцины от ковида. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что ситуация развивается динамично. Информация, поступающая из Израиля и от Pfizer, свидетельствует о том, что, похоже, может быть некоторое ослабление защиты", — отметил Фаучи.

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Поэтому возможно применение так называемой бустерной дозы вакцины в первую очередь для "наиболее уязвимых групп населения". В частности, это те люди, чья иммунная система так или иначе подавлена. Сюда относятся граждане, кто перенёс операцию, проходил химиотерапию, страдает от аутоиммунных заболеваний или принимает препараты для подавления иммунитета.

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Ранее стало известно, что японская компания Shionogi & Co, разработавшая таблетки от коронавируса, начала испытывать препарат на людях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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