Главный инфекционист США рассказал, кому может понадобиться третья доза антиковидной вакцины
Как отметил Энтони Фаучи, спустя время после вакцинации происходит некоторое ослабление защиты. Об этом свидетельствует информация, поступающая из Израиля и от компании Pfizer.
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Людям с ослабленным иммунитетом, возможно, понадобится дополнительная доза вакцины от ковида. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.
"Я думаю, что ситуация развивается динамично. Информация, поступающая из Израиля и от Pfizer, свидетельствует о том, что, похоже, может быть некоторое ослабление защиты", — отметил Фаучи.
Поэтому возможно применение так называемой бустерной дозы вакцины в первую очередь для "наиболее уязвимых групп населения". В частности, это те люди, чья иммунная система так или иначе подавлена. Сюда относятся граждане, кто перенёс операцию, проходил химиотерапию, страдает от аутоиммунных заболеваний или принимает препараты для подавления иммунитета.
Ранее стало известно, что японская компания Shionogi & Co, разработавшая таблетки от коронавируса, начала испытывать препарат на людях.
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