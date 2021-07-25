Турэксперт оценил вероятность закрытия границ Турции для россиян

Решение властей Турции об ужесточении карантинных мер в отношении российских туристов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России. В случае её ухудшения вероятно прекращение авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Они находятся на грани между тем, чтобы пускать россиян в Турцию только с обязательным карантином или без него. Также такие сторонники ужесточения мер, как турецкие власти, Минздрав, элиты, настаивают на серьёзных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения", — рассказал Мальцев в беседе с URA.ru.

По его словам, действующие правила въезда россиян сохранятся лишь в том случае, если процент заболевших CoViD-19 в России уменьшится в августе. Как отметил эксперт, вероятное ужесточение мер в Турции к российским туристам не связано с нелюбовью к ним. Причина для возможных ограничений кроется в том, что наши соотечественники в республике превосходят по количеству любых других путешественников, указывает Мальцев.