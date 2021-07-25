Турэксперт оценил вероятность закрытия границ Турции для россиян
По словам эксперта, россияне превосходят по количеству любых других туристов. Именно поэтому могут быть ужесточены требования к нашим соотечественникам, отдыхающим в республике.
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Решение властей Турции об ужесточении карантинных мер в отношении российских туристов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России. В случае её ухудшения вероятно прекращение авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Они находятся на грани между тем, чтобы пускать россиян в Турцию только с обязательным карантином или без него. Также такие сторонники ужесточения мер, как турецкие власти, Минздрав, элиты, настаивают на серьёзных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения", — рассказал Мальцев в беседе с URA.ru.
По его словам, действующие правила въезда россиян сохранятся лишь в том случае, если процент заболевших CoViD-19 в России уменьшится в августе. Как отметил эксперт, вероятное ужесточение мер в Турции к российским туристам не связано с нелюбовью к ним. Причина для возможных ограничений кроется в том, что наши соотечественники в республике превосходят по количеству любых других путешественников, указывает Мальцев.
Напомним, ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан заявил, что нужно ужесточить коронавирусные меры для российских туристов. Он призвал местное население строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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