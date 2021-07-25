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Все пляжи Сочи вновь открылись для купания

Пару дней назад на город обрушились мощные дожди, в результате чего реки вышли из берегов. Было объявлено штормовое предупреждение.

25 июля, 13:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Сочи вновь разрешили купание на пляжах города после их закрытия из-за непогоды. Об этом говорится на сайте администрации.

"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180", — отмечается в сообщении.

В Сочи сняли штормовое предупреждение, но купаться в море пока не рекомендуется

В Сочи сняли штормовое предупреждение, но купаться в море пока не рекомендуется

Напомним, 23 июля на юг России вновь обрушились мощные дожди. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Также обильные осадки привели к подтоплению трансформаторных станций, что привело к нарушению электроснабжения в шести населённых пунктах. Экстренные службы готовились к эвакуации населения, но она в итоге не потребовалась. Однако известно об одном погибшем человеке, машина которого сорвалась в реку Мацесту. Также пропали его супруга, несовершеннолетний ребёнок и знакомая семьи. Тела пассажирок были найдены, поиски ребёнка пока результата не дали.

Забитые стоки: Почему Сочи десятилетиями страдает от наводнений

Забитые стоки: Почему Сочи десятилетиями страдает от наводнений

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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