Раскрыты подробности убийства оперативника МВД подмосковной бандой киллеров
Главарь группировки был осуждён пожизненно. По данным следствия, жертвами Анатолия Мазура и его подельников становились одинокие граждане.
Фото © OK/анатолий мазур
Следователи раскрыли новые преступные эпизоды в деле главы подмосковной банды киллеров Анатолия Мазура. Подробности убийства оперативника МВД в беседе с "Лентой.ру" рассказал следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета России Сергей Баканов.
Сообщается, что в 2008 году группа преступников во главе с Мазуром занималась устранением одиноких граждан без родственников, предварительно убеждая их переписать квартиры на подконтрольное риэлторское агентство. После этого людей спаивали и убивали. Впоследствии сотрудничество группировке предложил милиционер Яков Новиков.
Оперативник подкидывал идеи для заработка, в частности, даже предлагал совершить налёт на пост ДПС. Мазур принял решение об устранении Новикова, решив, что его предложения могут быть провокацией. Поэтому его вместе с сожительницей убили в подсобке в Ногинске, предварительно заманив туда. Тела и орудия преступления были закопаны в одном из подмосковных лесов.
В 2017 году Анатолий Мазур был приговорён к пожизненному заключению за серию заказных убийств. В ходе расследования двое членов его банды стали сотрудничать со следствием и рассказали детали деятельности чёрного риэлтора, которые были вынесены в отдельные материалы дела и помогли при вынесении вердикта.
Ранее стало известно, что убийцы шансонье Михаила Круга вновь предстанут перед судом за преступления, которые вскрылись в ходе расследования его смерти.
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