НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Раскрыты подробности убийства оперативника МВД подмосковной бандой киллеров

Главарь группировки был осуждён пожизненно. По данным следствия, жертвами Анатолия Мазура и его подельников становились одинокие граждане.

25 июля, 13:32
<p>Фото © OK/<a href="https://ok.ru/profile/560007239261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">анатолий мазур</a></p>

Фото © OK/анатолий мазур

Следователи раскрыли новые преступные эпизоды в деле главы подмосковной банды киллеров Анатолия Мазура. Подробности убийства оперативника МВД в беседе с "Лентой.ру" рассказал следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета России Сергей Баканов.

Сообщается, что в 2008 году группа преступников во главе с Мазуром занималась устранением одиноких граждан без родственников, предварительно убеждая их переписать квартиры на подконтрольное риэлторское агентство. После этого людей спаивали и убивали. Впоследствии сотрудничество группировке предложил милиционер Яков Новиков.

СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве замглавы угрозыска в Ставрополе

СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве замглавы угрозыска в Ставрополе

Оперативник подкидывал идеи для заработка, в частности, даже предлагал совершить налёт на пост ДПС. Мазур принял решение об устранении Новикова, решив, что его предложения могут быть провокацией. Поэтому его вместе с сожительницей убили в подсобке в Ногинске, предварительно заманив туда. Тела и орудия преступления были закопаны в одном из подмосковных лесов.

В 2017 году Анатолий Мазур был приговорён к пожизненному заключению за серию заказных убийств. В ходе расследования двое членов его банды стали сотрудничать со следствием и рассказали детали деятельности чёрного риэлтора, которые были вынесены в отдельные материалы дела и помогли при вынесении вердикта.

В Башкирии двое мужчин убили таксиста ради 400 рублей

В Башкирии двое мужчин убили таксиста ради 400 рублей

Ранее стало известно, что убийцы шансонье Михаила Круга вновь предстанут перед судом за преступления, которые вскрылись в ходе расследования его смерти.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Первую партию вакцины "Спутник лайт" доставили в Подмосковье

сегодня в 09:24

СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве замглавы угрозыска в Ставрополе

сегодня в 02:14

Три человека пострадали при столкновении иномарок на Кутузовском проспекте в Москве

сегодня в 13:11

На жёстко севшем под Томском Ан-28 могла не работать противообледенительная система

сегодня в 13:01

Блогерша-пышка разделась догола в саду, показав фанатам, что значит настоящая любовь к себе

сегодня в 13:00

Новости партнеров

Layer 1