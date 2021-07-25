В Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян

В особенности такая отметка может быть полезной для малочисленных коренных народов РФ, которым нередко приходится доказывать принадлежность к тому или иному этносу, отметил депутат Гильмутдинов.

Вопрос, стоит ли возвращать в паспорта россиян графу "Национальность", весьма спорный, однако такая мера может оказаться полезной для отдельных категорий граждан. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

"Мы неоднократно обсуждали эту тему в комитете. С ходу решения нет, но есть те, кто "за". В частности, ряд малочисленных коренных народов в России хотели бы иметь графу национальности в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, и для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности", — сказал парламентарий, уточнив, что на данный момент Дума приняла закон о формировании специального реестра малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на основании которого им будет выдаваться соответствующий документ.

Вместе с тем Гильмутдинов привёл аргументы в пользу наличия данной графы, несмотря на общую тенденцию к потере значимости бумажных паспортов, которые постепенно заменяют электронные документы.

"Зачем это нужно? Например, это важно, если человек хочет обозначить свою принадлежность к тому или иному этносу, поскольку для него это некая связь в том числе с предками. Это, повторюсь, особенно касается малочисленных народов, которые должны постоянно доказывать свою принадлежность к ним. Эту возможность можно предусмотреть для тех, у кого есть подобные преференции", — пояснил председатель Комитета ГД по делам национальностей.