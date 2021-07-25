В честь Дня ВМФ в Кронштадте дали артиллерийский салют

В честь Дня ВМФ России в Кронштадте дали артиллерийский салют. Видео © Соцсети

В честь 325-летия со дня создания Российского флота в Кронштадте произвели праздничный артиллерийский салют. Он был начат после сигнала орудия из Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Залп дали воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

Сообщается, что для запуска фейерверков применён 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор" 2А96.

"За один салют данная пусковая установка обеспечивает выпуск свыше двух тысяч выстрелов в течение минуты, которые расцвечивают небо в цвета Государственного флага Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В общей сложности было произведено 30 залпов из орудия Д-44. Они сопровождались несколькими тысячами фейерверочных выстрелов из установок различного калибра.

"Кронштадт — одно из важнейших мест, связанных с историей Военно-морских сил России. Флот и сегодня определяет жизнь этого города. Значительный вклад в его развитие вносит и проект "Остров фортов", — привели в пресс-службе администрации губернатора слова главы города Александра Беглова.