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В честь Дня ВМФ в Кронштадте дали артиллерийский салют

Расчёты произвели 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок различных калибров.

25 июля, 20:50

В честь Дня ВМФ России в Кронштадте дали артиллерийский салют. Видео © Соцсети

В честь 325-летия со дня создания Российского флота в Кронштадте произвели праздничный артиллерийский салют. Он был начат после сигнала орудия из Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Залп дали воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

Сообщается, что для запуска фейерверков применён 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор" 2А96.

"За один салют данная пусковая установка обеспечивает выпуск свыше двух тысяч выстрелов в течение минуты, которые расцвечивают небо в цвета Государственного флага Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В общей сложности было произведено 30 залпов из орудия Д-44. Они сопровождались несколькими тысячами фейерверочных выстрелов из установок различного калибра.

"Кронштадт — одно из важнейших мест, связанных с историей Военно-морских сил России. Флот и сегодня определяет жизнь этого города. Значительный вклад в его развитие вносит и проект "Остров фортов", — привели в пресс-службе администрации губернатора слова главы города Александра Беглова.

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Ранее в параде в Северной столице и Кронштадте приняли участие 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов морской авиации флота и более четырёх тысяч военнослужащих.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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