В России объёмы производства подсолнечного масла упали почти на треть

Производство подсолнечного масла в РФ в июне упало на 35,7%, а за первое полугодие — на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Однако уже с сентября показатели взлетят вверх, заверил он, основываясь на прогнозе рекордного урожая масличных культур.

"Такое снижение производства масел начиная с апреля по август мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. С сентября объёмы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года", — сказал Мальцев.

Загрузка перерабатывающих масложировых мощностей в 2021 году может достигнуть почти 90%, отметил Мальцев. Учитывая меры защиты внутреннего рынка, прогноз обещает полное удовлетворение потребностей российского рынка и рост экспорта готовой продукции до 6,7 миллиарда долларов до конца года. А падение рынка связано в первую очередь с сокращением валового сбора подсолнечника по отношению к сезону 2019–2020 года, пояснил он.