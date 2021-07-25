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В России объёмы производства подсолнечного масла упали почти на треть

Как заверили в Масложировом союзе, уже с сентября показатели поднимутся — прогноз по сбору урожая масличных культур многообещающий.

25 июля, 20:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Производство подсолнечного масла в РФ в июне упало на 35,7%, а за первое полугодие — на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Однако уже с сентября показатели взлетят вверх, заверил он, основываясь на прогнозе рекордного урожая масличных культур.

"Такое снижение производства масел начиная с апреля по август мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. С сентября объёмы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года", сказал Мальцев.

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Загрузка перерабатывающих масложировых мощностей в 2021 году может достигнуть почти 90%, отметил Мальцев. Учитывая меры защиты внутреннего рынка, прогноз обещает полное удовлетворение потребностей российского рынка и рост экспорта готовой продукции до 6,7 миллиарда долларов до конца года. А падение рынка связано в первую очередь с сокращением валового сбора подсолнечника по отношению к сезону 2019–2020 года, пояснил он.

Ранее Лайф сообщал, что в Минсельхозе озвучили прогноз по урожаю подсолнечника в текущем году. Количество этого растения в сезоне-2021 позволит сохранить стабильные цены на масло.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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