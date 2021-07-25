В Минсельхозе озвучили прогноз по урожаю подсолнечника в этом году
Количество этого растения в сезоне 2021 позволит сохранить стабильные цены на масло.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В этом году в России урожая подсолнечника хватит для поддержания внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.
"В новом сезоне ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне. Самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. За последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля/литр", — указали в ведомстве.
В целом отмечается, что отрасль остаётся привлекательной для инвестиций и проектов. Например, продолжается реализация строительства перерабатывающих заводов в Курской и Липецкой областях.
"В первой половине сезона 2020–2021 на мировом рынке отмечался существенный рост цен на подсолнечник, что привело к увеличению экспорта этой культуры из России. С учётом снижения урожая в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий это привело к сокращению объёмов производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года", — подчеркнули в Минсельхозе.
В Минэнерго ранее заявили, что, в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин, которые наблюдались последние несколько дней, может быть запущен процесс запрета на экспорт этого топлива.
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