В Минсельхозе озвучили прогноз по урожаю подсолнечника в этом году

В этом году в России урожая подсолнечника хватит для поддержания внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

"В новом сезоне ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне. Самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. За последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля/литр", — указали в ведомстве.

В целом отмечается, что отрасль остаётся привлекательной для инвестиций и проектов. Например, продолжается реализация строительства перерабатывающих заводов в Курской и Липецкой областях.

"В первой половине сезона 2020–2021 на мировом рынке отмечался существенный рост цен на подсолнечник, что привело к увеличению экспорта этой культуры из России. С учётом снижения урожая в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий это привело к сокращению объёмов производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года", — подчеркнули в Минсельхозе.