14-летний мотогонщик Мильян погиб после аварии на соревнованиях в Испании

Испанский мотогонщик Уго Мильян Грасия погиб в результате аварии на этапе European Talent Cup. Чемпионат проходил в испанском автономном сообществе Арагон. Юноше было 14 лет. О его гибели сообщила пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

"Мильян попал в аварию с участием нескольких гонщиков на пятом повороте. Машины для оказания медицинской помощи сразу же прибыли на место, и гонщик был доставлен в медицинский центр на трассе", — указано в релизе.

К сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, Мильяна не спасли, он скончался от полученных травм.

Как уточняет портал "Чемпионат", юноша не удержался за рулём мотоцикла, а потом не успел покинуть трассу. В результате в него врезался поляк Олег Максимильян Павелец, который после столкновения уходил с трассы, хромая. Спортсмен находился в плотной группе и не мог избежать аварии.

Соболезнования близким Уго Мильяна выразил шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес.

DEP Hugo Millán 🙏🏻😔 Mi más sincero pésame a su familia, amigos y equipo. pic.twitter.com/5Vw5ijSCgi — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 25, 2021

Мильян был одним из лидеров общего зачёта, в нынешнем сезоне успел четыре раза попасть на подиум.