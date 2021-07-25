Под Астраханью четыре человека заживо сгорели в огненном ДТП с участием легковушки и КамАЗа

Под Астраханью четыре человека заживо сгорели при лобовом столкновении легковушки с КамАЗом. Видео © VK / "Аварии Астрахань"

В Астраханской области четыре человека сгорели заживо после лобового столкновения с КамАЗом в Енотаевском районе. Об этом Лайфу сообщил источник. Видео с места ДТП опубликовано в группе "Аварии Астрахань" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам нашего собеседника, трагическое ДТП произошло в районе 16:00 мск. Согласно предварительной информации, легковой автомобиль "Киа", принадлежащий жителю Астрахани Марату С. 1974 года рождения, зацепил обочину и вылетел на встречную полосу, по которой двигалась фура КамАЗ. В результате лобового столкновения с грузовиком легковушку выбросило на обочину, где она загорелась. Из-за сильного удара машина деформировалась, вследствие чего находящиеся в ней люди не смогли покинуть салон и просто сгорели заживо.











По нашим данным, на передних сиденьях "киа" были обнаружены тела двух взрослых, а сзади, как предполагается, сидели двое несовершеннолетних. При этом на данный момент как ребёнок точно установлен только один из них, возраст второго пассажира уточняется.