Названа сумма подписанных на МАКС-2021 соглашений

В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021), который прошёл в подмосковном Жуковском, были подписаны контрактные соглашения на общую сумму в 265 миллиардов рублей. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.

"Сумма подписанных соглашений — 265 миллиардов рублей", — отметили в дирекции.

Там добавили, что в МАКС-2021 с 20 по 25 июля непосредственно или дистанционно участвовала 831 компания из 56 стран мира. Деловая программа мероприятия состояла из более трёх сотен докладов, слушателями которых стали около пяти тысяч человек.

Следующий авиасалон пройдёт в Жуковском в июле-августе 2023 года. Подготовка к МАКС-2023 уже начата.