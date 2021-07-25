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Названа сумма подписанных на МАКС-2021 соглашений

В мероприятии непосредственно или дистанционно участвовала 831 компания из 56 стран мира. Деловая часть состояла из более трёх сотен докладов, слушателями которых стали около пяти тысяч человек.

25 июля, 16:44
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021), который прошёл в подмосковном Жуковском, были подписаны контрактные соглашения на общую сумму в 265 миллиардов рублей. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.

"Сумма подписанных соглашений — 265 миллиардов рублей", — отметили в дирекции.

В павильоне с новейшим российским истребителем Су-75 на МАКС-2021 побывало около 30 тысяч человек

В павильоне с новейшим российским истребителем Су-75 на МАКС-2021 побывало около 30 тысяч человек

Там добавили, что в МАКС-2021 с 20 по 25 июля непосредственно или дистанционно участвовала 831 компания из 56 стран мира. Деловая программа мероприятия состояла из более трёх сотен докладов, слушателями которых стали около пяти тысяч человек.

Следующий авиасалон пройдёт в Жуковском в июле-августе 2023 года. Подготовка к МАКС-2023 уже начата.

Ранее была названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя пятого поколения, который был представлен на МАКС-2021. Сравнивая цену отечественного Су-75 с зарубежными аналогами, глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen стоят гораздо больше.

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Глава ОАК рассказал о впечатлениях Путина от нового истребителя пятого поколения

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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