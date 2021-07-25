Стоимость биткоина превысила $34 тысячи

Так, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина на 18:48 мск составила 34,24 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость по более чем 20 биржам, стоимость этой криптовалюты растёт на 0,99% за последние сутки — до 34 232 долларов.