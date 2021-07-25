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Стоимость биткоина превысила $34 тысячи

Ранее на этой неделе цена криптовалюты упала ниже 30 тысяч долларов.

25 июля, 16:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость криптовалюты биткоин поднялась выше 34 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина на 18:48 мск составила 34,24 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость по более чем 20 биржам, стоимость этой криптовалюты растёт на 0,99% за последние сутки — до 34 232 долларов.

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Напомним, что 20 июля биткоин упал ниже $30 тысяч. В прошлый раз криптовалюта опускалась до такого уровня 22 июня.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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