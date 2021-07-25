В "Роскосмосе" подтвердили перенос отстыковки модуля "Пирс" от МКС
Эту операцию перенесли уже в третий раз. Она должна освободить стыковочный узел российского сегмента станции для модуля "Наука".
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Отстыковка старого российского модуля "Пирс" от Международной космической станции (МКС) была вновь перенесена, она состоится 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии, и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля "Пирс", — говорится в релизе госкорпорации.
Отмечается, что расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС должна состояться 26 июля в 13:56 мск. Как указал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале, падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана запланировано на 17:51 мск того же дня.
Эта операция, которая переносилась трижды — с 23 на 24 июля, затем на 25 июля, и теперь на 26 июля — должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приёма многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка запланирована на 29 июля.
Напомним, пуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС произошёл 21 июля с космодрома Байконур. Трансляция проходила на сайте "Роскосмоса". Изначально запуск модуля должен был состояться 15-го числа, однако из-за замечания он был возвращён в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия".
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