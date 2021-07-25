В "Роскосмосе" подтвердили перенос отстыковки модуля "Пирс" от МКС

Отстыковка старого российского модуля "Пирс" от Международной космической станции (МКС) была вновь перенесена, она состоится 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии, и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля "Пирс", — говорится в релизе госкорпорации.

Отмечается, что расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС должна состояться 26 июля в 13:56 мск. Как указал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале, падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана запланировано на 17:51 мск того же дня.